Een uurtje borrelen met Merol op Rock Werchter

In Nederland begint het borreluur meestal rond 16 uur. Met Merol werd de aperitief al een uur vroeger achterover geslagen. Klub C stond afgeladen vol voor de Nederlandse popzangeres. Stukje worteltaart, iemand?

Merol Gezien op 2/7 op Rock Werchter

‘Lekker met de meiden’ betekende de doorbraak voor de nu 32-jarige Merel Baldé. Toen leek ze nog een soort van cabaretière voor de Instagramgeneratie. ‘Lekker met de meiden, worteltaart. Lekker met de meiden, keta’, parodieerde ze de ‘grachtengordel experience’ van geprivilegieerde twintigers in steden als Amsterdam en Utrecht. Vijf jaar later is Merol, een voormalige actrice, verveld tot volbloed popster.

De chroniqueur van ons ‘everyday life’ toonde zich in een roze tutu en haar opgestoken knotje ‘larger than life’ op z’n Hollands: Barbiecore uit de Hema. Die felle outfit stak wel nogal fel af tegen de pastelkleurige synthpop waarmee Merol haar songs inkleedt. Met een streepje hardrock en gehijg kwam ‘Laat me’ nochtans pittig op gang. Maar op ‘Superlatieven’, ‘Dankspeech_2023_V3’ en, welja, ‘Pastel’ keerden Merols woorden zich tegen haar: ‘Niet te fel, blijf in pastel.’ Dat de repetitieve refreinen nogal dunnetjes waren hielp niet. ‘Je vais vite (op de campingdisco)’ pakte dan weer wel, misschien omdat het vooruitzicht op een ligvakantie na vier dagen Werchter deed watertanden.

Merol moest het vooral van show hebben. Met een rake toespraak over teleurstellende mannen, (‘Nee, niet alle mannen. Maar toch net iets te veel mannen’, klonk het nog), kreeg ze de tent weer bij de les. Het daaropvolgende ‘MANNENMETGEVOEL_Bonustrack’ zette de feministische boodschap muzikaal kracht bij met een uitstapje richting electroclash à la Le Tigre, de band van voormalige riot girl Kathleen Hannah.

Merol sprong ondertussen genereus het publiek in om enkele mannen te knuffelen. Daarna hoefde ze de set alleen maar binnen te koppen met hits ‘Vol’, ´Het feest is al voorbij’ en ‘Lekker met de meiden’.

Foto: Koen Bauters

