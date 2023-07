Lafay verrast Van Aert en pakt mooiste zege uit carrière

Victor Lafay is dé revelatie van het Baskisch weekend. De 27-jarige Fransman deed het in San Sebastian met een late uitval onder de rode vod en hield het tot de streep vol. Dé verliezer van de dag was Wout van Aert die in het zog van Lafay strandde en tweede werd. Voor Cofidis is het de eerste Tourritzege in vijftien jaar.

Hoe kwam de zege tot stand?

Lafay deed het à la Willy Teirlinck destijds. Met een lepe uitval de laatste duizend meter. Hoewel Jumbo-Visma de meeste renners had in de kopgroep kon Wilco Kelderman de Fransman niet meer bijhalen.

Het begon allemaal op de Jaizkibel die boven de baai van San Sebastian uitstijgt. Daar haalde Rafal Majka de sloophamer boven. Op 1,2 km van de top trok Adam Yates naar de kop van de uitdunnende kopgroep in functie van zijn kopman Pogacar. In de sprint voor de bonificatieseconden boven op de Jaizkibel haalde Tadej Pogacar het van Jonas Vingegaard. De twee waren weg van de rest van de kopgroep, maar voor de tweede dag op rij weigerde de uittredende Tourwinnaar mee te rijden met de Sloveen. Waardoor op 12,1 km een groep terugkwam met o.a. Wout van Aert als enige spurter.

Pello Bilbao speelde alles of niets in de afdaling, maar met Kelderman en Benoot in functie van Wout van Aert was hij een vogel voor de kat. Ook Pidcock probeerde nog een uitval maar het was Van Aert die hem tot de orde riep. Daarna was het de beurt aan Mattias Skjelmose, maar ook daar reageerde Van Aert op. En dan ging Victor Lafay op duizend meter van de finish. Het was aan Kelderman om de kloof te dichten, maar dat lukte niet meer.

Het verhaal van de eerste koershelft was flinterdun, ook al leek het erop dat we in tegenstelling tot zaterdag een zeer bewogen start zouden krijgen waarin grote namen zich mengden. Jumbo-Visma zag een groep met o.a. klassementsrenner Carlos Rodriguez van Ineos-Grenadiers niet zitten. Maar toen bolletjestrui Neilson Powless bij Edvald Boasson Hagen kwam en ook nog Rémi Cavagna naar het duo sprong, was het na negen kilometer al gebakken. Het trio ‘zware motoren’ kreeg vrij snel vier en een halve minuut voorsprong, ook al moesten er nog dik 169 km worden afgelegd. Maximaal kregen ze vijf minuten voorgift, maar dan vond UAE Team Emirates het welletjes en begon wat harder te pushen.

Pas de laatste tachtig kilometer schoof Jumbo-Visma als ploeg een rij op en verdrong daarmee Jayco-Alula van Simon Yates naar de derde rang. Op de Alkizia (70 km van de finish) verloren we voorin Rémi Cavagna en achterin het peloton gingen de sprinters overboord. De voorsprong was daar nog slechts twee minuten. Door het gegeven dat het wegdek door lokale buien van het ene moment op het andere droog was en omgekeerd, werd het ineens gevaarlijk en nerveus koersen.

In de aanloop naar de voorlaatste helling van de dag, loste Powless Edvald Boasson Hagen. De Amerikaan ging alleen verder en had nog bijna twee minuten op 33 km van het einde. Hij begon met een voorsprong van 1’39” aan de Jaizkibel, de scherprechter van deze etappe, maar op 2,7 km van de top van de Jaizkibel was het verhaal van de Amerikaan van EF Education-EasyPost. Het leverde hem naast een tweede bolletjestrui ook de prijs van de strijdlust op.

Wat deden de Belgen?

Wout van Aert pakte aan de Cantabrische Zee naast zijn tiende Tourritzege uit zijn carrière. De Herentalsenaar klopte van pure frustratie op zijn stuur. Hij had in volle finale ook o.a. Tom Pidcock en Mattias Skjelmose tot de orde geroepen.

Maxim Van Gils viel hard op 35,6 km van de finish in Ugaldetxo, ook Jasper De Buyst moest voet aan grond zetten. In die scrimmage waren ook de klassementsrenners Jonas Vingegaard en Ben O’Connor betrokken. Stan Dewulf hielp zijn leider direct.

Het is nog altijd wachten op de eerste Belg in de aanval. Ook al is dat niet de fout van Victor Campenaerts. Je raadt het nooit, maar het was alweer Victor Campenaerts die bij de officiële start onmiddellijk weer het peloton op een lint trok. Vergeefs.

Jasper Philipsen hield in de tussenspurt van de dag een goede generale repetitie. De ‘Vlam van Ham’ won de sprint van het peloton en pakte 13 punten, terwijl de winnaar van de openingsdag, Mads Pedersen, slechts vijfde werd, goed voor 9 punten. Al is het vooral maandagmiddag in Bayonne belangrijk, want dan wordt er normaal gezien gesprint.

Nathan Van Hooydonck deed opnieuw perfect zijn job. Hij bracht Vingegaard na een probleempje terug en joeg dan de eerste kilometer van de Jaizkibel de snelheid in de kopgroep omhoog.

Wat deden de favorieten?

De winnaar van het weekend is Tadej Pogacar die voor de tweede dag op rij derde werd en dus dure bonificatieseconden pakte. De Sloveen liep weer zeven seconden uit op Jonas Vingegaard, die nu op elf seconden volgt.

De Deen kende het laatste koersuur zijn eerste oponthoud van deze Tour. De kopman van Jumbo-Visma reed op 36 kilometer van de streep vooraan lek en werd teruggebracht door Nathan Van Hooydonck.

Tadej Pogacar vestigde met 56 truien een nieuw record in het jongerenklassement. Jan Ullrich bleef op 55 steken.

