Niet alleen in de voetbalwereld koopt Saudi-Arabië zich agressief een plaats op het wereldtoneel. Via een toenadering tot China en Iran eist het land van kroonprins Mohammed bin Salman ook geopolitiek meer macht op.

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (‘MBS’) is op dreef. Dat is vandaag het zichtbaarst in de voetbalwereld. Er gaat geen dag voorbij of ergens wordt wel een voetbaltopper gelinkt aan een van ...