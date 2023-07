The Murder Capital werd op handen gedragen op Rock Werchter

Het Ierse The Murder Capital houdt van België en die liefde is tijdens deze twee Werchterpassage nog steeds wederzijds. Als afsluiter van The Slope op de derde festivaldag werd het vijftal letterlijk op handen gedragen.

The Murder Capital Gezien op 1/7 op Rock Werchter

James McGovern is een volbloed frontman. Hij hoeft maar met z’n hand te gebaren of er verschijnt een tamboerijn in zijn vuist en een springende massa voor zich. Twee keer steunde hij op de voorste rijen, één keer dook hij zelf het publiek in om ‘more more more’ te blaffen. Wat hij ook vroeg, zijn fans gaven het gretig.

Met donderende drumsalvo’s en een massieve gitaarsound klonk The Murder Capital meermaals vervaarlijk. In de tragere songs moest je dan weer sterk in je schoenen staan om de indringende blik van McGovern te durven trotseren. Minder dan volledige overgave was niet genoeg, en hij hield zich niet om de menigte extra op te jutten.

‘Don’t cling to life / There’s nothing on the other side’, zong hij als afscheid. Bij dit bloeddorstige The Murder Capital stierf alle scepsis een stille dood.

Lees ook