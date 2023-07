Vijf op een rij: ook in Oostenrijk is Verstappen de snelste

Max Verstappen heeft in Oostenrijk zijn zevende GP-zege van het seizoen gewonnen. Zijn vijfde GP-zege op een rij, de vierde zege voor Verstappen in Oostenrijk. Na een nieuwe autoritaire prestatie vanop de poleposition vergroot de Nederlander zijn voorsprong in het klassement tot 81 punten op eerste achtervolger en ploegmaat Sergio Perez.

Wat voorafging...

Zowel vrijdag als zaterdag mocht Max Verstappen al feestvieren. Vrijdag veroverde hij nipt de polepositie na een mooie strijd met Ferrari-rijders Leclerc en Sainz. Gisteren was de Nederlander op dominante wijze dan weer de beste in de sprintrace.

Ook de organisator in Oostenrijk mocht vieren. Vlak voor de start raakte bekend dat de Formule 1 het contract met de promotor van de GP op het circuit van Spielberg verlengde tot en met 2030.

Hoe verliep de start?

Chaotisch. Max Verstappen kwam zonder problemen de eerste bochten uit, maar Charles Leclerc zat onder zijn achtervleugel. Geen schade voor beide piloten, maar toch kwam de safetycar op het circuit. De wagen van Tsunoda was namelijk wel beschadigd na contact met de Alpine van Ocon.

Hoe kwam de zege tot stand?

Zoals de voorbije races. Max Verstappen reed weer van start tot finish autoritair aan de leiding. Als snel had de leider in de WK-stand een mooie bonus op Leclerc, die de hete adem van teamgenoot Sainz in zijn nek voelde.

Nadat de safetycar voor de tweede keer de baan op kwam en iedereen behalve de Red Bulls binnenreed, werd de voorsprong van Verstappen alleen maar comfortabeler. Maar na een kwart wedstrijd moest Mad Max zelf ook om vers rubber, waardoor Charles Leclerc plots op kop reed.

Lang moest Verstappen de Monegask echter niet voor zich dulden. Na een tiental ronden zoefde hij met sprekend gemak voorbij Leclerc. Een eerste plaats die de Nederlander – zelfs na een nieuwe pitstop – niet meer afgaf. Hij boekte zo weer met sprekend gemak een nieuwe GP-zege, zijn zevende overwinning van het seizoen. Het is voor de vierde keer dat hij in Oostenrijk kan winnen.

Wie onderscheidde zich?

Red Bull had vandaag vleugels en ook Sergio Perez kende een uitstekende dag. De Mexicaan moest na een dramatische kwalificatie vanop de vijftiende plaats starten, maar vandaag kende hij meer succes. Al snel was Perez opgerukt naar de zesde plaats. Uiteindelijk legde hij beslag op de derde stek. Ook de snelste ronde mocht de Mexicaan op zijn naam schrijven.

Wie had zijn dagje niet?

Yuki Tsunoda en Nico Hulkenberg belanden in het eerste kwart van de wedstrijd allebei van het circuit. De Japanner kon zijn race nog voortzetten, Hulkenberg kon helaas niet verder.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De race in Oostenrijk was een aangenaam kijkstuk. Verstappen die eens niet aan de leiding reed, een spannende strijd om de laatste podiumplaats… De toeschouwers op de Red Bull Ring kregen waar voor hun geld.

Wat onthouden we van deze race?

Veel piloten hadden moeite om hun bolide binnen de track limits te houden. Lewis Hamilton, Alex Albon, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Kevin Magnussen… Het lijstje van coureurs die een tijdstraf van 5 seconden kregen was aardig lang.

Voor de eerste keer sinds de GP van Miami op 7 mei reed iemand anders dan Max Verstappen (even) aan de leiding van een Grote Prijs. Nadat de Nederlander vers rubber had aangetrokken, nam Leclerc de leiding over van Verstappen, die daarvoor maar liefst 249 ronden op rij aan de leiding reed.

