Inhaler op Rock Werchter reikt naar Elvis, maar is nog geen koning

Inhaler torst een erfenis met zich mee, maar daar lijkt de band rond Elijah Hewson zich weinig van aan te trekken. Op de Main Stage trokken de Ieren aardig van leer, al vielen we er niet van in katzwijm.

Inhaler Gezien op 2/7 op Rock Werchter

‘Als je wil flauwvallen, doe het tijdens een goed concert’, zei de wijze Paul ‘Bono’ Hewson veertig jaar geleden tijdens een vragenrondje met reporter Bart Peeters op de heilige grond van Werchter. 23 was hij, en hij had net met zijn band U2 van op het hoofdpodium de wei ingepakt en ter plekke opgevreten.

23 is ook zoon Elijah Hewson, maar minder dan bij zijn volksmennende vader vibreerde de Main Stage vier decennia later in het zweet van de rock-‘n-rollgeschiedenis. Ook al leunden stem en sound akelig dicht aan bij de onstuimige sturm-und-drang van het jonge U2. Zelfde bolle aders in de nek ook, zelfde lange uithalen in de stem. Qua killerlooks overtrof de jonge Hewson dan weer wel zijn vader, maar in katzwijm viel er niemand.

Zeuren over nepobaby’s is natuurlijk goedkoop, want Inhaler zit in een ander tijdvak, waarin felle gitaren en rollende basgitaren niet meer geheel du jour zijn en de popmuziek anders naar barricadenspringers kijkt. Maar waarin postpunk tegelijk wel hardnekkig weigert dood te gaan, en op z’n best kan leiden tot prettige momenten tijdens een zondagse matinee op een rockfestival.

Dat gebeurde ook, zij het met mate. Onder een schuchter zonnetje walste ‘These are the days’ lekker wijdbeens binnen. Maar verder bleven songs als ‘Dublin in ecstacy’ en ‘Who’s your money on?’ te anoniem, ondanks een benige bas en forse kickdrum.

Van Inhalers nieuwe, tweede album Cuts & bruises sneed vooral het soulvolle ‘Love will get you there’ wat dieper. Met zijn oewoehoes strooide het evenveel Motown als rockgensters in het rond. Hewson kende duidelijk zijn pappenheimers. ‘If you’re gonna break my heart’ knipoogde in zijn rollende gitaartje en ronkend orgel naar ‘Like a rolling stone’ van Bob Dylan, terwijl Elvis vanop de gitaarband toekeek.

The King keerde nog een keertje terug in afsluiter ‘My honest face’, dat zich met een sexy bas sensueel rond de lenden wentelde. ‘I could be Elvis on a Tuesday night’, klonk het, ‘One, two, three, four, five, alright.’ Er is niets verkeerds aan groots dromen, al heeft Inhaler nog een héél lange weg af te leggen. Maar wie alsnog een lief zocht op de laatste dag van het festival, had er een goeie pick-up line bij.

