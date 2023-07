Ethan Bortnick op Rock Werchter: de televisiestudio’s nog niet ontgroeid

Met Ethan Bortnick kon je al vroeg op de dag een wereldrecordhouder spotten. Zijn eerste Belgische passage was er helaas geen voor de geschiedenisboeken.

Ethan Bortnick Gezien op 2/7 op Rock Werchter

De 23-jarige Amerikaan met Oekraïense roots speelde al concerttournees op zijn negende. Het leverde hem de Guinness World Records-notering ‘The world’s youngest solo musician to headline his own concert tour’ en een hele reeks tv-specials op.

Hij reist momenteel de wereld rond met zijn piano, bijgestaan door een drummer en gitarist/bassist. Zijn eerste Belgische passage lokte een honderdtal nieuwsgierigen, volgens een enthousiaste Bortnick het grootste publiek waarvoor hij al speelde. Een kindsterhand is blijkbaar gauw gevuld.

Enthousiast en getalenteerd is Bortnick zeker, alleen ging dat op Werchter verloren door een overstuurde baskast die regelmatig alles overstemde. In al zijn bevlogenheid speelde hij ook lang niet al zijn energieke pianoriedels live. Bovendien klonken ook zijn vele typisch Amerikaanse bedankjes en zijn oproep om te ‘bouncen’ behoorlijk plat. Werkelijk elk nummer moest ontploffen en een moment worden.

Dat er intussen twee man met een camera alles stonden te filmen op het podium, regelmatig aangevuld met een fotograaf, maakte dat je jezelf eerder in een televisiestudio dan aan een festivalpodium waande. Niet bevorderlijk voor de beleving.

