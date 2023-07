Met een grondige reconstructie van de bootramp midden juni voor de Griekse kust bewijst The New York Times vermoedens die de voorbije dagen opdoken. De aanpak van de Griekse kustwacht roept vragen op. ‘Het massale dodental vermeden had kunnen worden.’

Onder de titel Everyone Knew the Migrant Ship Was Doomed. No One Helped schept de The New York Times een vernietigend beeld van de reddingsoperatie van de Adriana, een migrantenschip dat op 14 juni voor ...