Onderzoeker bij het KMI Maarten Reyniers leidde uit radarbeelden af dat er mogelijk een tornado passeerde in een bos in de provincie Luxemburg vorige week donderdag. Hij ging dinsdag ter plaatse en maakt bovenstaande beelden van zo’n vijfhonderd geknakte bomen.

Reyniers liet op Twitter weten dat er geen waarnemingen door getuigen zijn. Maar vaststellingen nadien wijzen wel in die richting. De natuurschade is immers aanzienlijk.

Het KMI waarschuwde vorige donderdag voor zware regenval en fel onweer. Onder meer voor de provincie Luxemburg was er code oranje afgekondigd. Maar dat het zo erg zou zijn, was niet voorspeld. Het is ook erg lokaal dat er zoveel schade is.

En het gaat niet enkel om jonge boompjes, er waren ook oude, sterke bomen bij. Tornado’s zijn in ons land, in tegenstelling tot onder meer de Verenigde Staten, uitzonderlijk. Twee jaar geleden werd Beauraing getroffen. Daar was toen veel schade en er vielen ook 17 gewonden.

Lees ook