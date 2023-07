Tops en flops: dit was dag drie van Rock Werchter

Headliner Muse gaf dan wel geen al te memorabel concert, gelukkig zagen onze recensenten wel genoeg topconcerten: Danielle Ponder en Fred Again.. zijn goed voor vijf sterren. Machine Gun Kelly en Interpol zakken echter door het ijs. Dit waren de hoogte- en dieptepunten van dag drie van Rock Werchter.

Sterrenparade

De toppers van dag

1 Danielle Ponder Danielle Ponder mikte recht op ons hart en trof raak

Níét geraakt worden in het diepste van je ziel door deze eenenveertigjarige soulzangeres uit Rochester, New York? Dat was simpelweg geen optie.

2 Fred Again... Fred Again.. was de waanzin voorbij

Nuchter als we zijn, hadden we graag geschreven dat het allemaal wat uit de hand gelopen is. Dat Fred Again.. zijn verdiensten heeft, maar dat de zotternij rond zijn concerten elke voeling met de realiteit verloren heeft. De 29-jarige producer doorkruiste onze plannen. Fred Again.. was de waanzin voorbij.

Fred Again.. Foto: Koen Bauters

Eervolle vermelding

Nog meer memorabele concerten

Fred Again.. en Danielle Ponder speelden vrijwel perfecte sets, maar een reeks andere artiesten waren ook goed voor een viersterrenshow. Een overzicht.

Oscar and the Wolf – Max Colombie heeft altijd al aanleg gehad tot schitteren. Maar toen hij het hoofdpodium van Rock Werchter betrad als Oscar and the Wolf, was hij gewoon geheel een glitterbal geworden. Lees meer >

The Murder Capital – Deze Ierse band houdt van België en die liefde is tijdens deze twee Werchterpassage nog steeds wederzijds. Als afsluiter van The Slope op de derde festivaldag werd het vijftal letterlijk op handen gedragen.

Blackwave – Blackwave nam een volle The Barn mee naar een wereld vol zonnige West Coast-hiphopvibes. Lees meer >

Blackwave Foto: Koen Bauters

Touché Amoré – Het stevigere gitaarwerk valt niet altijd even goed op Rock Werchter, maar de overweldigende riffs van Touché Amoré waren wél helemaal raak op The Slope. Lees meer >

Dope Lemon– Angus Stone is bekend van het indiefolkduo Angus & Julia Stone. Met Dope Lemon ontpopt hij zich tot een groovy gitaarkoning. Lees meer >

Stone – Deze Britse band bewees veel meer te zijn dan een Britpop nepo baby. Moshpits en rechttoe rechtaan riffs op The Slope. Lees meer >

Volgende keer beter

De tegenvallende acts van dag twee

1 Machine Gun Kelly Kranige klauteraar is matige muzikant

Machine Gun Kelly toonde zich tijdens zijn set een begenadigd klimmer, maar ging ook regelmatig de dieperik in.

Machine Gun Kelly Foto: Koen Bauters

2 Interpol Moeilijk om je op te warmen aan New Yorkse cool

Interpol was aan het begin van de nillies dé referentie voor postpunkbands die Joy Division probeerden reïncarneren. Van die relevantie bleef op Rock Werchter weinig over.

3 Mimi Webb Een liefdesregenboog geschilderd met fletse kleuren

Mimi Webb ging in 2020 viraal op Tiktok met ‘Before I go’, dat opgepikt werd door influencer Charli d’Amelio. Als u enkele van de bovenstaande namen en termen niet kent: in Klub C stonden 10.000 mensen die ze u haarfijn kunnen uitleggen.

