Een olifant is zondagochtend aan boord gestapt van een vliegtuig vanuit Sri Lanka naar zijn geboorteland Thailand na een diplomatiek relletje tussen de twee landen vanwege beschuldigingen over mishandeling van het dier.

De 29-jarige olifant Muthi Raja, in Thailand ook bekend met zijn geboortenaam Sak Surin, werd in 2001 door de Thaise autoriteiten aan Sri Lanka geschonken. In 2022 vroeg Thailand echter om het dier terug te sturen omdat hij slecht behandeld zou worden in de boeddhistische tempel waar hij werd ondergebracht. De olifant had pijn en zat onder de abcessen toen de Sri Lankaanse regering hem in november weghaalde uit de tempel.

Zondag vertrok het dier van vier ton vanuit de luchthaven van Colombo per vliegtuig naar Chiang Mai, in het noorden van Thailand. Volgens de Thaise autoriteiten kostte de repatriëring omgerekend 640.000 euro. Muthu Raja wordt in het vliegtuig begeleid door vier Thaise verzorgers en een Sri Lankaanse bewaker. Zijn toestand wordt ook in het oog gehouden via twee bewakingscamera’s.

De meeste verwondingen die de olifant opliep zijn ondertussen genezen, nadat hij werd opgevangen in een zoo in de buurt van Colombo. Zijn poot moet wel nog verder verzorgd worden.

De Sri Lankaanse premier Dinesh Gunawardena verklaarde in juni voor het parlement dat hij persoonlijk zijn verontschuldigingen had aangeboden aan de Thaise koning voor de slechte behandeling van het dier. De Thaise minister van Milieu wilde in juni niet uitweiden over wat de olifant zou hebben ondergaan. ‘We weten niet wat er eerder is gebeurd’, zei hij.

Thailand zal geen olifanten meer naar het buitenland sturen. De Thaise diplomatieke missies zullen bovendien controleren hoe de Thaise olifanten in het buitenland verzorgd worden.

