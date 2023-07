Red Flames gaan met frisse tegenzin naar ‘uitwuifmatch’ van Nederland

De Belgian Red Flames spelen zondag met frisse tegenzin een oefenwedstrijd in Nederland. Terwijl de Oranje Leeuwinnen zich voorbereiden op het WK, moet de Belgische ploeg thuis blijven. De ‘uitwuifmatch’ van Oranje in Kerkrade riskeert een afstraffing te worden.

Spannend dient de 29ste Derby van de Lage Landen in het vrouwenvoetbal zich niet aan. Het laatste duel tussen België en Nederland (februari 2021 in Leuven) eindigde met 1-6 voor de ‘Oranje Leeuwinnen’. De kans lijkt dan ook reëel dat de Red Flames straks om 20.45 uur opnieuw onderuitgaan tegen de vicewereldkampioen. Ook al omdat Nederland en België met een totaal andere vorm aan de aftrap staan.

‘De realiteit is dat Nederland iets verder staat omdat het in volle voorbereiding is op het WK’, gaf bondscoach Ives Serneels toe. Bij België ontbreekt bovendien Marie Minnaert (Anderlecht), die revalideert van een gescheurde kruisband. Ook drievoudige Gouden Schoen Tessa Wullaert (Fortuna Sittard) is er deze keer niet bij. De Flames moeten aanvallend rekenen op Ella Van Kerckhoven (Genk), Welma Fon (Standard) en Jassina Blom (Tenerife).

Vanuit de spelersgroep klonken signalen dat de Flames niet blij waren met de timing van de wedstrijd. België probeert zich voor te bereiden op de Nations League, maar de eerste wedstrijd thuis tegen Nederland is pas op 22 september. De Flames waren nu liever op vakantie geweest in plaats van op te draven in de ‘uitzwaaiwedstrijd’ van Nederland. De Oranje Leeuwinnen spelen hun laatste thuiswedstrijd voor het WK, dat op 20 juli begint in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bondscoach Serneels probeert de Flames voor hun verantwoordelijkheid te zetten. ‘Dat is niet de mindset van speelsters die we bij ons willen hebben’, zei de bondscoach. ‘Onze focus is om weerbaar te zijn op moeilijk momenten. We moeten elke wedstrijd proberen de tegenstander pijn te doen door zelf aan kansen te komen’.

Volgens Serneels is de wedstrijd een ideaal tussenmoment richting de volgende campagne. ‘De speelsters hebben de afgelopen maanden twee goede stages gehad, waarbij veel nieuwe spelers zijn aangesloten. Het is de laatste kans voor sommigen om te tonen dat ze erbij willen zijn.’

Uitgespatte droom

Toch zullen de Flames treuren als eind deze maand het WK begint. Na een geslaagd Europees Kampioenschap vorige zomer, waar de Flames het tot de kwartfinales schopten, hoopten ze voor de allereerste keer een WK-ticket te bemachtigen. Alles kwam neer op een allesbeslissende wedstrijd tegen Portugal, een ploeg waar ze nog nooit van hadden verloren. Uiteindelijk spatte de WK-droom uiteen na een 2-1 nederlaag.

‘Het doet nog altijd pijn dat wij nu niet naar het wereldkampioenschap gaan’, zei doelvrouw en Gouden Schoen Nicky Evrard, deze zomer nieuw bij Chelsea. Noodgedwongen kijkt ze vooruit naar de Nations League, waarin de Flames zijn terechtgekomen in de ‘groep des doods’. Naast vicewereldkampioen Nederland spelen ze tegen Europees kampioen Engeland en Schotland.

’Het is belangrijk dat we tegen Nederland 200 procent gefocust zijn, want in september komen er pittige wedstrijden aan‘, blikte Evrard vooruit.

30.000 dollar laten liggen

Niet alleen sportief, ook financieel treurt de spelersgroep om het gemist WK. Elke speelster die deelneemt, krijgt minstens 30.000 dollar (zo’n 27.000 euro, red.), raakte bekend. Het gaat om een enorme som voor de Belgen, van wie de meesten slechts een contract als semiprof hebben.