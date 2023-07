Dean Lewis, de Australische hitmachine die u (nog) niet kende, kreeg Klub C op Rock Werchter helemaal op zijn hand

Wie is toch die Australische singer-songwriter voor wie de Klub C een uur voordat zijn concert zou beginnen al volstroomde met fans - hoofdzakelijk jonge meisjes? Werkelijk niemand kon ons een antwoord geven. Nu ja, toch niemand die ouder was dan eenentwintig. Maar dat dit concert er een was waar reikhalzend naar werd uitgekeken, was overduidelijk.