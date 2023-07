Dope Lemon ontpopte zich tot een groovy gitaarkoning op Rock Werchter

Angus Stone is bekend van het indiefolkduo Angus & Julia Stone. Met Dope Lemon ontpopt hij zich tot een groovy gitaarkoning.

Dope Lemon Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Voor Rock Werchter is Angus Stone geen onbekende. De Australiër stond hier al drie keer op het podium samen met zijn zus Julia. We zagen hen enkele jaren geleden de Barn inpalmen met hun warmbloedige folky indierock. Vandaag stond Stone hier als Dope Lemon, omringd door een band gehuld in wijnrode maatpakken en zwarte croc-hoeden. Misschien waren het die outfits die onze gedachten deden afdwalen naar Travelling Wilburys (de supergroep die eind jaren tachtig gevormd werd door Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty en George Harrison), maar allicht droegen de fuzzy gitaarklanken die Stone en de zijnen produceerden, daar ook toe bij.

Wat een veelzijdig muzikant is Stone. In zijn Dope Lemon-songs geen spoor van de folkrock die hij met zijn zus maakt: hier zagen we een zelfzekere gitaarkoning aan het werk, die nu eens de psychedelische rock van The Lovin’ Spoonful omarmde, om dan weer naar de klassieke americanarock van Tom Petty te lonken.

Dope Lemon gooide een paar nieuwe songs in de set, maar trakteerde ook gul op publieksfavorieten. ‘Rose pink cadillac’ liet de tent baden in het soort licht benevelde groove dat het goed doet op dit tijdstip van de dag. Ideaal bij het aperitief. De zorgvuldig uitgewerkte visuals pasten helemaal bij de psychedelische sfeer: cartoons in felle kleuren en het terugkerende citroenfiguurtje dompelden je helemaal onder in de laidback wereld van Dope Lemon.

Meermaals sprak Stone zijn dankbaarheid voor het Belgische publiek uit. De liefde was wederzijds, want toen hitje ‘Marinade’ op gejuich onthaald werd, ontlokte dat bij Stone een kamerbrede glimlach. Als uitsmijter kregen we bovendien ‘Home soon’, een Dope Lemon-song met een Belgisch tintje, dankzij een sample van de belpopklassieker ‘Stories’ van The Chakachas.

