Nuchter als we zijn, hadden we graag geschreven dat het allemaal wat uit de hand gelopen is. Dat Fred Again.. zijn verdiensten heeft, maar dat de zotternij rond zijn concerten elke voeling met de realiteit verloren heeft. De 29-jarige producer doorkruiste onze plannen. Fred Again.. was de waanzin voorbij.

Fred Again.. Gezien op Rock Werchter 01/07

Amper anderhalf jaar geleden stond de Londense beatmaestro nog voor duizend man in een uitverkochte Botanique, maar sindsdien zijn kaartjes voor zijn concerten onder jongeren even gegeerd als een aanvoerdersband voor Thibaut Courtois. De security had daardoor zijn handen vol met het managen van driftbuien. Wie niet tot de 20.000 gelukkigen in de Barn behoorde, mocht Fred Again..’s vierde passage in ons land buiten op een extra scherm beleven. Die troostprijs ging er niet bij iedereen even gemakkelijk in.

Wie wél binnen was, trapte vloerplanken tot splinters en deed de tent op zijn grondvesten daveren. Niemand hield Fred Again.. tegen, behalve dan zijn eigen sampler. Toen Gibson de frontstage was ingedoken voor ‘Jungle’ en ‘Rumble’ liet zijn drumpad het even afweten door een overdaad aan seismische trillingen. Een technicus kreeg de herculestaak om de set-up manu militari aan de grond te houden, terwijl Gibson samen met 20.000 man een tent van 115 meter lang en 60 meter breed de lucht in lanceerde. We waren toen nog maar vier nummers ver.

Wat hij op ‘Rumble’ liet horen was ongezien. ‘Even iets nieuws proberen’, zei hij vooraf. We hadden de jonge Londenaar op Pukkelpop al als een bezetene zien tekeergaan op zijn drumpad (de man ging er ook viraal mee op Youtube), maar het was duidelijk dat hij had zitten sleutelen om er het maximum uit te halen. Vingervlug schoot hij de dreunende dubstep van Skrillex aan flarden als een machinegeweer vol vetgemeste drumbeats. Daarna nam hij gas terug op een nieuw nummer dat een sample van afrobeat-zanger Obongjayar beeldhouwde tot dansbare balearic. Het werd opgedragen aan alle broers en zussen in de zaal. De melige momenten beperkte Gibson deze keer gelukkig tot een minimum. Alleen voor podiumpartner Tony – ‘we fucking love, Tony’ – had hij nog een enthousiaste shoutout vijl.

Daardoor kreeg u dus een Fred Again.. in topvorm. Al het overtollige vet leek uit zijn set te zijn weggesneden. Enfin, bijna toch. Op sommige momenten wil Gibson iets te nadrukkelijk de stem van zijn generatie zijn. Dat hij speelt met selfiecultuur door zichzelf vanuit de backstage op het scherm te projecteren in portretmodus, tot daar aan toe. Maar op ‘Sabrina (I am a party)’ bewandelt de sterproducer een zeer dunne lijn tussen het bespreekbaar maken van mentale gezondheid en plat fetisjisme. Een spoken word-gedicht met de titel ‘Explaining my depression to my mother’ laat zich niet zomaar verknippen tot een dansvloerkraker. Elders kregen we ook nog een behoorlijk overbodige mash-up van millennialiconen Frank Ocean en Moderat voor onze kiezen.

Het is detailkritiek, want toen ‘Angie (I’ve been lost)’ knap vervlochten werd met het aan Underworld schatplichtige ‘Clara (the night is dark)’, gingen we weer collectief zweven, waarna lockdownhit ‘Marea (We’ve lost dancing)’ andermaal de tent optilde (deze keer waren we getuigen van maar liefst vier technici die het materiaal van een plotse stuiterdood moesten zien te redden!). Zo ging het verder in totale extase naar ‘Billie (loving arms)’ en ‘Delilah (pull me out of this)’. Waar de aanloop naar Fred Again.. zaterdagavond soms tot grimmige taferelen leidde, was het na afloop een en al liefde. ‘Put your loving arms around me’, klonk het in koor bij het buitenwandelen van de tent die er als bij wonder nog stond.

P.S. Fred Again.. kondigde pas nog zijn komst naar Paleis12 aan. Wie nog geen ticket heeft, is de sigaar. Of wat had u gedacht?

Fred Again.. wordt op handen gedragen. Foto: Koen Bauters

