Oscar and the Wolf danst de sterren van de hemel op Main Stage Rock Werchter

Max Colombie heeft altijd al aanleg gehad tot schitteren. Maar toen hij het hoofdpodium van Rock Werchter betrad als Oscar and the Wolf, was hij gewoon geheel een glitterbal geworden.

Oscar and the Wolf Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Colombie droeg voor de gelegenheid een diamanten bivakmuts waar Kanye West jaloers op zou zijn. Hij bracht er ‘Warrior’ en ‘The game’ mee, twee pompende stadionsongs die tot het stoerste van zijn oeuvre behoorden. Alsof hij bij zijn eerste passage op het hoofdpodium van Werchter (zijn vierde in totaal) meteen duidelijk wou maken: niemand zou hem hier vanavond een duimbreed in de weg leggen.

Toen dat statement gemaakt was, verscheen een kamerbrede, stralend witte glimlach van achter dat masker. Dat was geen evidentie: de tour die Colombie zou spelen na de release van zijn derde album The shimmer, werd twee jaar geleden gekortwiekt omdat de zanger worstelde met mentale problemen. Maar een triomfantelijke terugkeer op Pukkelpop en het mini-album Afterglow schonken Oscar and the Wolf een broodnodige doorstart. De dromerige discosong ‘Donnie’s dream’ knalde de resterende demonen uit het zwerk met een loeiende gitaarsolo.

Het was niet de enige keer dat zijn ijzersterke, zeskoppige liveband de juiste accenten wist te leggen. De Depeche Mode-bassen van ‘Nostalgic bitch’ landden als mokers, en ‘Princes’ werd van een zwoele sleper omgeturnd tot een potige rocksong.

Colombie zelf leek vooral gekomen om de wei op te vrijen, met een flinke greep uit debuutalbum ‘Entity’. ‘Undress’ en ‘Joaquim’ klonken hitsig en intens, met een Colombie die de beste moves bovenhaalde die er in ons land ten noorden van de taalgrens te vinden zijn. ‘I lost you/ I miss you/ I wanna hold you/ so come back’, kreunde hij passioneel – maar evengoed keek hij nadien zielsgelukkig en overdonderd de wei tegemoet.

‘Dance like nobody’s watching’, droeg hij het publiek op, voor hij het onverwoestbare ‘Fever’ inzette. ‘Let’s dance the stars out of the fucking sky’. Colombie had dat toen al een uur gedaan – het was niet meer dan beleefd dat wij de gunst terug verleenden.

Lees ook