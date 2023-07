Touché Amoré raakt The Slope op Rock Werchter met welgemikte hardcore

Het stevigere gitaarwerk valt niet altijd even goed op Rock Werchter, maar de overweldigende riffs van Touché Amoré waren wél helemaal raak op The Slope.

Touché Amoré Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Zeventien nummers joeg de hardcoreband uit L.A. erdoor in iets minder dan een uur. En nog was er voor stiltes amper tijd tussen de slag in het gezicht van opener ‘Flowers and you’ en de bijna melancholische meebruller ‘Limelight’, hier in een plensbui gebracht zonder de gastzang van Manchester Orchestra-stem Andy Hull.

Waar genre- en stadsgenoten Militarie Gun donderdag nog moeite hadden om de connectie met het publiek te maken, deed Touché Amoré de vonk met de kolkende doorweekte massa wel meteen overslaan. In tegenstelling tot die eerste heeft deze band dan ook al zo’n vijftien jaar ervaring en zes albums op de teller staan.

In de regen liep het veldje achteraan gaandeweg wat leeg, maar vooraan leek de kolkende moshpit alleen maar aan te groeien. De dure drankprijzen waren geen bezwaar om met bekers bier te werpen, en ook crowdsurfers werden gretig in de lucht gestoken.

Frontman Jeremy Bolm was zelf enthousiast over de shows van Interpol en Sigur Rós die hij had kunnen meepikken. Het gebeurt vast niet vaak dat deze band op een diverse affiche van een mainstreamfestival als Rock Werchter belandt. De band bewees alvast dat hardcore wel degelijk een plaats heeft op het festival, indien die gebracht wordt met zo veel overgave.

