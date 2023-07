Machine Gun Kelly is een kranige klauteraar, maar een matige muzikant op Rock Werchter

Machine Gun Kelly toonde zich tijdens zijn set een begenadigd klimmer, maar ging ook regelmatig de dieperik in.

Machine Gun Kelly Gezien op 1/7 op Rock Werchter

De 33-jarige Amerikaan brak door als rapper, maar stak mee het vuur aan de lont van de poppunk-revival. Dat deed hij eerst door samen met Juice WRLD de link te leggen tussen rap en emo, en nadien door met Blink-182-drummer Travis Barker het frisse ‘Tickets to my downfall’ op te nemen, met wat gitaarlijnen die van de Blink-camion waren gevallen.

De titel van dat album leek erop te wijzen dat MGK zichzelf ook niet té serieus neemt, en die houding bracht hij ook mee naar het podium. Hij tekende voor enkele flauwe woordgrapjes en een stukje acrobatie: hij klom eerst bovenop een blokkentoren die hij op het hoofdpodium had laten bouwen, en klauterde nadien naar de top van de PA om van daaruit ‘Nothing inside’ te … zingen?

Het was soms moeilijk om de juiste term te plakken op wat ‘MGK’ deed met zijn stem. De Amerikaan is ook op zijn albums een eerder beperkte zanger – daarom kruidt hij die producties vaak af met gaststemmen. Op Werchter hoorden we die van Halsey, Willow, Blackbear en Yungblud uit een tape, net als Kelly’s eigen stem in ‘Jawbreaker’.

Toen hij zijn hand openhaalde aan een wijnglas vertrok Kelly amper een wenkbrauw – maar dat je m’en foutisme trok hij te vaak door in zijn songs. Hij zette een cover van Tom Petty’s ‘Free fallin’’ in op akoestische gitaar, maar leek de juiste akkoorden niet te kunnen vinden. Ook een experiment met een midicontroller liep mis. ‘Toen ik vandaag wakker werd dacht ik al: vreemde dag’, besloot de rapper zelf.

‘I’m still young, wasting my youth/ I’ll grow up next summer’, zingt Kelly. Maar of die volgende zomer weer op Werchter moet plaatsvinden, is zeer de vraag.

Foto: Koen Bauters

