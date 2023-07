Sigur Rós op Rock Werchter: een blij weerzien met Jónsi’s strijkstok, maar niet zonder geeuwmomenten

Het is bijna dag op dag tien jaar geleden dat Sigur Rós voor het laatst op Werchter stond. Átta, hun eerste nieuwe langspeler op evenveel jaar tijd, bleek vooral een goed excuus, want in de Barn speelde de IJslandse groep een best of met alleen maar oude nummers. De buitenaardse magie waarvoor ze gekend staan, kon de band wel geen uur lang volhouden.

Sigur Rós Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Dubbelslag ‘Glósoli’ en ‘Svefn-g-englar’ beloofde nochtans het beste. Vooral in die tweede bewees Jónsi dat hij zich met zijn falset nog altijd rechtstreekse toegang weet te verschaffen tot onze traanklieren. ‘We gaan hier samen een walvis begraven, jongens’, sms’ten we vooraf nog voor de grap naar een vriend op de voorste rij en op het mooiste nummer uit doorbraakplaat Ágaetis byrjun bleek daar geen woord van gelogen. Het IJslandse drietal, hier bijgestaan door een gastdrummer, zakte af naar de diepste zeebodem en diepte daar nog enkele brokstukken van de geïmplodeerde Titan-duikboot op.

Daarna koos de band voor het gekende postrockrecept: stil beginnen en langzaam een storm laten opwellen. Niet dat het geen blij weerzien was met Jónsi’s strijkstok – hij weet er nog altijd als een Noorse god donderwolken mee te dirigeren , maar die aanpak zorgde wel voor evenveel geeuw – als kippenvelmomenten. Een technische panne vlak voor afsluiter ‘Untitled #8 (Popplagið)’ helpt natuurlijk ook niet om de vaart erin te houden. Toch viel het op dat het nummer er wel erg lang over deed om zijn punt te maken (krachtig punt, dat wel). Ook ‘Festival’ wilde ons maar niet bij het nekvel grijpen, ondanks het handengeklap van de fans. Dan liever ‘Kveikur’ dat in een zinderende apotheose de post-metal van Deafheaven benaderde.

Of moeten we de hand in eigen boezem steken? Sigur Rós mag er dan een turbulente tien jaar op zitten – de oorspronkelijke drummer stapte uit de band na een beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag, Jónsi ging door een echtscheiding en ondertussen moest de groep zich ook nog vrijpleiten van belastingontduiking – ook de wereld is onherroepelijk veranderd.

Zou het kunnen dat de roofbouw die technologie op onze aandachtspanne pleegt, gevolgen heeft voor een band als Sigur Rós? De laatste keer dat we hen op een hoofdpodium zagen, was in 2016 voor een ongeïnteresseerde massa op Dour. Ook vandaag zien we de IJslanders geen hoofdpodia meer bedwingen, zoals op hun hoogtepunt in 2008 op Werchter. Wat er ook van zij, in de Barn vonden Jónsi en co gelukkig nog voldoende believers om gewillig hun séance bij te wonen.

Lees ook