Bilbao zal voor eeuwig verbonden zijn met een tweeling. In een acht kilometer lange koppeltijdrit hielden Adam en Simon Yates (30) een jagend Jumbo-Visma af, waardoor de openingsetappe van de 110de Tour uitdraaide op een Brits familiefeestje.

‘Zullen we nog eens vertellen over die keer dat papa samen met nonkel Adam alleen voorop reed in de Ronde van Frankrijk, en hem aan de gele trui hielp?’ Zou het er over een tiental jaar zo toegaan aan ...