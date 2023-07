Ook Blackwave liet The Barn helemaal vollopen. Vlak na hun set namen we poolshoogte bij het Gent-Antwerpse hiphopduo. ‘We zijn zo blij dat we dit samen kunnen doen.’

Bij hun vorige passage op Rock Werchter, in 2018, mocht Blackwave Klub C afsluiten. Dit jaar promoveerden ze naar de dubbel zo grote The Barn, maar ook die liep een halfuur voor hun concert volledig vol ...