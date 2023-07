Stone op Rock Werchter bleek de grote bemiddelaar tussen StuBru en Willy te zijn

Deze Britse band bewees veel meer te zijn dan een Britpop nepo baby. Moshpits en rechttoe rechtaan riffs op The Slope.

Stone Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Stone komt uit Liverpool. Blijkbaar willen ze graag dat je dat weet. Dat is niet omdat hun stad dit jaar het Eurovisiefestival heeft ontvangen, gokken we. Wel omdat ze ooit het pantheon van local greats als Echo and the Bunnymen, Frankie Goes To Hollywood en The La’s hopen te betreden. Frontman Finlay Power mag trouwens John Power, de bassist van die laatsten, aanspreken als ‘papa’. Zijn onmiskenbare charisma mag dan geërfd zijn, aan The Slope bewees hij veel meer te zijn dan een britpop nepo baby.

Zeker in de eerste nummers liet Stone een intrigerende cocktail van hardcore punk, britpop en nu-metal horen. Dat laatste had de band vooral te danken aan de rap-achtige strofes van hun frontman. ‘Yard Act meets Limp Bizkit’, noteerden we tijdens ‘I gotta feeling’ (in de kantlijn: ‘een titel lenen van Black Eyed Peas, is dat punk?’).

Met Yard Act heeft de vierkoppige band ook de sociaal voelende politieke boodschap gemeen. ‘Fuck the Tories’, scandeerde het publiek vooraleer frontman Finlay Power in een soort poetry slam zijn privileges aan de kant schoof om de ongelijkheid in zijn land aan te kaarten.

Het gros van de set ging echter naar rechttoe rechtaan riffs, gelukkig nooit zo regressief als de pubrock die The Reytons hier twee dagen eerder exporteerden uit het land van de Brexit. ‘Money (hope ain’t gone)’ bleek het vuur aan de lont voor het steeds uitzinnigere publiek. De moshpit dijde uit tot een grote kolkende massa en die bleef gutsend wild tot de laatste noot van afsluiter ‘Leave it out’.

Opvallend: 15 tot 65 jaar deelden broederlijk elleboogstoten aan elkaar uit. Als er ooit een bemiddelaar aangesteld moet worden in de rivaliteit tussen Willy en StuBru, dan stellen we zonder aarzeling Stone aan.

