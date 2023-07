Blackwave bracht zonnige West Coast-hiphopvibes naar The Barn op Rock Werchter

Blackwave nam een volle The Barn mee naar een wereld vol zonnige West Coast-hiphopvibes. De band staat er weer. En hoe.

Blackwave Gezien op 1/7 op Rock Werchter

‘Back on track’ was de toepasselijke opener van dit concert, dat uitblonk in zwoele souljams en West Coast-hiphopvibes. Waarom toepasselijk? Omdat Willem Ardui en Jean-Valéry Atohoun als hiphopduo een moeilijke periode doormaakten in de aanloop naar de release van hun tweede plaat ‘No sleep in L.A., die opent met deze song. De coronapandemie, uitgestelde shows, een relatiebreuk en een verhuizing vertraagden de afwerking van het album. Maar nu staat Blackwave er weer. En hoe.

Ardui en Atohoun omringen zich al vanaf het prille begin met een geroutineerde jazzband. Die band kreeg ook hier weer een glansrol toebedeeld. ‘Good day’ bracht een donkere tekst op een reggaebeat. ‘Taking pills just to get out of bed’ zong Ardui, over die donkere periode waarin de twijfel over het voortbestaan van de band hem volledig in beslag nam. De muzikanten legden er een funky klanktapijt onder, en de volgelopen The Barn stond mee te wiegen op de beat.

De liefde voor de band was voelbaar. Telkens wanneer Jo Hermans zijn trompet liet schallen: applaus. Een jazzy saxofoonintro, gevolgd door zomerse percussie: gejuich.

Terecht, want die elementen máákten de sound van Blackwave. Hun affiniteit met hiphop – en dan vooral die van de West Coast – vulden ze volop aan met invloeden uit jazz, funk en soul. In zijn meest originele vorm leverde die typische aanpak een nummer als ‘A-okay’ op (dat overigens te horen is op de soundtrack van voetbalgame FIFA 23). Op de mindere momenten kregen de klanktapijten de allure van een geïmproviseerde souljam, die niet per se ergens naartoe leidde.

Publieksspelletjes zijn een vaste waarde in de shows van Blackwave. Zo moesten we vandaag ‘Cracked screen – broken dreams’ meebrullen én slaagden Ardui en Atohoun erin om het publiek in het voorste vak een grote cirkel te laten maken. Grappig dat beide heren in hun bindteksten ergens halverwege switchten van Engels naar Nederlands. (Geef ons toch maar het Nederlands, dat klinkt wat minder afstandelijk dan dat Amerikaans-Engels.)

Tegen het einde van de show stonden de twee frontmannen in bloot bovenlijf de menigte op te hitsen en stuwden ze hun set naar een hoogtepunt met de grote hits uit hun debuutplaat: ‘Big dreams’ en ‘Elusive’. ‘I don’t want it to be over, I don’t wanna get over you’, blééf de Barn maar scanderen.

Willem Ardui van Blackwave.

