Interpol op Rock Werchter: moeilijk om je op te warmen aan hun New Yorkse cool

Interpol was aan het begin van de nillies dé referentie voor postpunkbands die Joy Division probeerden reïncarneren. Van die relevantie bleef op Rock Werchter weinig over.

Interpol Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Toegegeven: Interpol ‘s middags op de Main Stage plaatsen is geen cadeau voor de New Yorkers. Gelukkig blies de westenwind een verduisterend wolkendek over de wei, waardoor de onderkoelde gitaren niet helemaal wegsmolten. De muzikanten hielden hun zonnebril ostentatief op, met een wel erg blits exemplaar op de neus van zanger Paul Banks.

Hoe harder de druppels vielen, hoe droger zijn bindteksten werden. Indiehits als ‘Obstacle 1’ en ‘Evil’ werden af- in plaats van aangekondigd. Stopte het dan eindelijk even met regenen, dan kreeg je de huilende gitaren van ‘All the rage back home’ over je heen. Hoewel de setlist doorheen deze tournee geregeld varieert, speelt de band schijnbaar op automatische piloot.

Na een half uur zakte het tempo en de aandacht helemaal weg. ‘No I in threesome’, een prachtig nummer uit ondergewaardeerde derde plaat ‘Our love to admire’ werd rommelig gebracht, en ook ‘PDA’ hoorden we al strakker. Afsluiter ‘Slow hands’ kreeg de handjes gelukkig wel weer op elkaar, in een steeds sneller gespeelde uitvoering. Het leek alsof de band nog een bus moest halen, want enkele minuten voor het einduur verlieten ze het podium al.

Interpol op het hoofdpodium was op papier al een verloren zaak, en helaas deed de band nooit echt z’n best om het tij te keren.

