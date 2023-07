KV Kortrijk heeft zijn nieuwe trainer beet: Edward Still. De 32-jarige Still ondertekent een contract van twee seizoenen bij de West-Vlaamse club.

Maandag zal Still zijn eerste training leiden bij KV Kortrijk. Hij neemt dan het stokje over van Joseph Akpala, die sinds midden juni aangesteld was als interim-coach van Kortrijk.

Voor Edward Still ...