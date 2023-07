Mimi Webb schilderde een liefdesregenboog met fletse kleuren op Rock Werchter

Mimi Webb ging in 2020 viraal op Tiktok met ‘Before I go’, dat opgepikt werd door influencer Charli d’Amelio. Als u enkele van de bovenstaande namen en termen niet kent: in Klub C stonden 10.000 mensen die ze u haarfijn kunnen uitleggen.

Mimi Webb Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Sindsdien stoomde de 22-jarige Britse lustig door: op Spotify laat ze miljoenencijfers optekenen waar een gevestigde rockband als Interpol, die gelijktijdig op de Main Stage stond geprogrammeerd, stikjaloers op zou kunnen zijn.

Webb dankt dat aan een regenboog van liefdessongs: ze zingt over ‘young love’, ‘dumb love’, ‘empty love’ en ‘haunting love’ - haar song over ‘lonely love’ liet ze nog op stal. Maar naar het voorbeeld van One Direction zong ze over al die variaties in zo vaag mogelijke bewoordingen - zo kan een maximum aan mensen er zich in terugvinden.

In Klub C leverde het duizenden meewiegende armen op: het was alsof we op de dijk van Blankenberge zaten, en Willy Sommers elk moment kon aanwaaien. Mimi Webb had naar Rock Werchter dan ook een degelijke band, een degelijke présence, een paar degelijke songs en een goeie stem meegebracht - ze zong geen noot verkeerd. En toch kwam er nooit écht een connectie met het publiek, en bleef ze niet aan de ribben kleven. Wat flou is als het gebeurt, wordt er in de herinnering zelden scherper op.

