Danielle Ponder mikte recht op ons hart en trof raak op Rock Werchter

Níét geraakt worden in het diepste van je ziel door deze eenenveertigjarige soulzangeres uit Rochester, New York? Dat was simpelweg geen optie.

Danielle Ponder Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Haar verhaal vertoont gelijkenissen met dat van die andere soulartiesten die pas op latere leeftijd hun muzikantenroeping volgden, zoals wijlen Charles Bradley en Sharon Jones. Vijf dagen voor haar veertigste verjaardag zei Danielle Ponder haar baan als openbaar aanklager op om voltijds op haar muzikale carrière te focussen. Ze versierde een platencontract, bracht een album uit, en vandaag palmde ze de Klub C in alsof ze nooit iets anders gedaan had. Nochtans vertrouwde ze het publiek toe dat het de eerste keer was dat ze voor meer dan een handvol mensen speelde. Wát een droompassage was dit!

Ponder kondigde aan ‘eerst een paar sad lovesongs te spelen’, en vertelde bij elk lied iets over haar eigen worsteling met de liefde. Stukgelopen relaties, kiezen voor jezelf, hechtingsangst: het kwam allemaal voorbij, in dramatische dosissen zelfs. Want Ponders stem leent zich niet voor subtiliteit. Zodra ze haar keel openzette, waan je je in een kerkdienst – zo’n uitbundige dienst vol drama en gospel, die je alleen maar meemaakt in kerken van de zwarte gemeenschap in Harlem. Alles wat Ponder zong, méénde ze. Aan overgave geen gebrek.

Al helemaal niet toen ze op dreef kwam en in ‘Someone like you’ rauwe hartzeer vertolkte zoals Janis Joplin dat ook kon. Een mooie cover van Dionne Warwicks ‘Walk on by’ ging naadloos over in ‘Holding me down’: smooth soul in de stijl van Isaac Hayes. In ‘Only the lonely’ liet Ponder zich enkel op piano begeleiden en spreidde ze haar enorme stembereik tentoon. Opnieuw: plechtstatig drama. In het publiek werden tranen weggepinkt.

‘Ik heb er twintig jaar over gedaan om te komen waar ik nu sta’, zo kondigde ze ‘So long’ aan, en ze moedigde iedereen aan om ‘creatief te blijven en je kunstenaarshart te volgen’. Als dat verhaal van volharding en moed nog niet genoeg was om de harten te raken, dan deed haar afsluiter dat wel. Ponders versie van ‘Creep’ van Radiohead ging recht naar onze feels. Want zoals gezegd: niet geraakt worden was hier vandaag geen optie.

Lees ook