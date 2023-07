Uitvaart van zeventienjarige jongen die door politiekogel gedood is in Nanterre

In Nanterre is deze middag de begrafenisplechtigheid van de 17 jarige Nahel van start gegaan. Hij stierf afgelopen dinsdag bij een politiecontrole. Dit leidde tot grote onlusten in Frankrijk.

In Nanterre, in de westelijke banlieue van de Franse hoofdstad Parijs, is de uitvaart van Nahel begonnen. Volgens persbureau AFP waren er honderden mensen aanwezig om een laatste groet te brengen. Vrijwilligers in gele vestjes bewaakten de veiligheid. Rond de middag verliet de lijkwagen het uitvaartcentrum voor een ceremonie in de Ibn Badis-moskee. De begrafenis zelf vindt plaats op de begraafplaats aan de Mont Valérien. De media werden op afstand gehouden.

Al vier nachten op rij leidt de dood van Nahel tot grote onlusten. De zeventienjarige stierf toen hij een kogel in de borst kreeg tijdens een verkeerscontrole. Hij zou de bevelen van de politie niet opgevolgd hebben. Zijn dood heeft een grote symbolische waarde. Jongeren uit de buitenwijken hadden het gevoel dat ze zelf Nahel zouden kunnen zijn, vertelde socioloog Fabien Truong in onze krant.

Door het grimmige kat-en-muisspel met de politie, de plunderingen en het geweld ziet Frans president Emmanuel Macron zich genoodzaakt om zijn staatsbezoek aan Duitsland uit te stellen. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. Normaal gezien ging dit bezoek zondag van start.

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er al 1.311 arrestaties verricht. Tientallen winkels zijn geplunderd en tweeduizend voertuigen zijn in vlammen opgegaan. De eerste onlusten waren in de banlieues van Parijs, maar ondertussen is het ook al uit de hand gelopen in Marseille, Lyon, Toulouse, Straatsburg en Rijsel. Meer dan tweehonderd agenten zijn gewond geraakt.

Volgens bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin bedraagt de gemiddelde leeftijd van de arrestanten zeventien jaar.

Lees ook