Mayorga debuteert als een vis in het water op Rock Werchter

Mayorga heeft nog maar vier nummers uit, maar een daarvan stootte wel Linkin Park van de troon in De Afrekening. Op The Slope kwam de winnares van de Nieuwe Lichting haar visitekaartje afgeven. Ze mag een telefoontje terug verwachten.

Mayorga Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Op het podium werd Helena Mayorga Paredes vergezeld door een drummer en geflankeerd door een gitariste en bassiste, allebei even stijlvol in het wit. Zelf had ze voor haar festivaldebuut een appelblauwzeegroen vestje aangetrokken. Nochtans doen haar songs eerder denken aan de basics van American Apparel die de kelders van Brooklyn anno 2010 bevolkten, toen bands als Dum Dum Girls en Frankie Rose het mooie weer maakten. Die scene wordt ook al gretig geplunderd door Joachim Liebens van The Haunted Youth, al reiken zijn songs uitdrukkelijker naar dromenland. Beiden voegen aan die gruizige Amerikaanse indiepop nog een typisch Belgische liefde voor grote refreinen toe.

De hit ‘Girlcrush’ werd uiteraard tot het einde bewaard. Refrein ‘I got a girlcrush, I got a big fat crush on you’, mag dan even weinig poëtische kracht als ‘I kissed a girl’ van Katy Perry bevatten – effectief en aanstekelijk is het wel. Wie voor de meezinger gekomen was, kreeg er nog eens zes sterkere songs gratis en voor niets bij. ‘All I wanna do’ zwalpte als de nasleep van een dronken studentenescapade in de Gentse Sioux (R.I.P.) en ‘Weekend lover’ blies als een frisse bries over The Slope. Mayorga maakte het meeste indruk op ‘Love song’, toen ze haar gitaar liet loeien als een crazy horse van Neil Young. Een diploma aan het Conservatorium Gent wordt niet zomaar uitgereikt.

Voor dat nummer wuifde ze nog even naar haar 90-jarige oma, die in een rolstoel op de groengele tribune geparkeerd stond. Trotse tranen bij de bomma en grote vertedering bij het talloos opgekomen publiek. Maar Mayorga, die speelde professioneel en goedgemutst door. Meer nog: op het podium is ze nu al als een vis in het water, al kan ze als zangeres nog een groeispurt gebruiken.

