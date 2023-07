Xink op Rock Werchter: de comeback van het jaar blijft maar duren

‘Toen ze vroeger zeiden dat ze op Rock Werchter wilden spelen, lachte iedereen met hen. Maar kijk: nu staan ze hier.’ Presentator Stijn Van de Voorde vatte de onwaarschijnlijke comeback van Xink fijntjes samen: twintig jaar na hun deelname aan Eurosong For Kids stond Xink op het hoofdpodium.

Xink Gezien op 1/7 op Rock Werchter

Zo was het voor de derde dag op rij een Belgische band die de Main Stage mocht wakkerschudden op de middag. Op een regenachtige zaterdag is dat geen cadeau: het duurde tot halverwege de set vooraleer de weide vol begon te lopen. Die laatkomers misten onder meer ‘De andere kant’, één van de nummers die nog het meest overeind blijft na al die jaren, met een verbazend volwassen tekst over de zoektocht naar ‘meer’ in het leven.

Zanger Jonas Meukens leek nog meer dan bij de vier comebackshows in de AB bezig met stemconservatie: nu hij de baard in de keel heeft, zingt hij de songs die hij als tiener keelde een toonaard lager. Ook gitarist Thomas Valckiers zorgde mee voor een volwassener geluid: in het nieuwe ‘Aura’ hoor je de rammelrock die hij de afgelopen jaren ook injecteerde als producer bij bands als Equal Idiots.

Behalve bassist Philip Valckiers – die werkt nu als adviseur internationale relaties bij de Nederlandse autoriteit voor Nuclaire Veiligheid en Stralingsbescherming – bleven de leden van Xink altijd actief in de muzieksector. Dat maakte hen uitstekend geplaatst om te beseffen dat er al jaren niet meer in het gapende gat van de Nederlandstalige rock werd gedoken. Een nieuwe song als ‘Misschien’, die al bovenaan De Afrekening van StuBru stond, toonde hoe dat moet: die song werd als afsluiter bijna zo hard meegezongen als ‘De vriendschapsband’.

Een punky ‘Volkslied’ en ‘It’s my own life’ toonden dan weer dat die nieuwe nummers ook welgekomen zijn - in de AB diepten ze betere nummers op uit de oude doos. ‘Laat me vrij’ - nog zo’n vroegrijp nummer - haalde de setlist gelukkig wel. ‘Het leven is van mij/ zeg me niet steeds wat ik moet doen’, zong Meukens daar. Velen zouden een band als Xink aangeraden hebben om het verleden te laten rusten. Op de Main Stage toonden ze dat de toekomst maar is wat je ervan maakt.

