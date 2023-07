Sam Baro, een 46-jarige ondernemer uit Assenede, neemt AA Gent over. Een man met een opvallend gevarieerde cv, een zeer gevarieerde portefeuille én dezelfde achtergrond als huidig voorzitter Ivan De Witte.

Wie is Sam Baro? Wel, zijn naam duikt voor het eerst op in krantenarchieven eind jaren negentig als medeorganisator van Debuutrock, een muziekfestival in zijn geboortedorp Assenede. Kleinschalig, maar ...