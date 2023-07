Top en flops: dit was dag twee van Rock Werchter

De eerste dag van Rock Werchter was al straf met zes viersterrenshows. Maar op vrijdag ging voor onze recensenten het dak er voor het eerst echt af dankzij Fever Ray, Editors en de Red Hot Chili Peppers.

1 Red Hot Chili Peppers Pittige Peppers doen de weide watertanden

Als onze telling klopt, was dit al de achtste keer Rock Werchter voor de Peppers – twee passages in Torhout niet meegerekend. Enkel Muse en The Chemical Brothers hebben anno 2023 vaker op de wei der weien gestaan. En het gebeurt ook niet vaak dat een band twee jaar op rij headliner is, maar deze Red Hot Chili Peppers mogen volgend jaar gerust nog eens terugkomen.

2 Fever Ray Een kinky kantoorfeestje met een subversieve boodschap

Fever Ray is diens vorige project The Knife stilaan helemaal ontgroeid. Op Rock Werchter bracht de Zweedse muzikant een slimme show waarin horror en bevrijding akelig dicht tegen elkaar aan mochten schurken.

3 Editors Grondiger dan bij Editors gaan de funderingen van The Barn niet meer getest worden

Wéér Editors op Rock Werchter? Nou, hun laatste passage op het festival dateert al van 2016. Sindsdien heeft de band drie albums uitgebracht - en verhuisden ze voor het eerst naar een tent. Na zeven beurten op het hoofdpodium zou dat kunnen wijzen op een verminderde aantrekkingskracht. Maar voor Editors, nieuwe stijl, was die verandering van locatie welgekomen.

EERVOLLE VERMELDING

Kleppers stellen niet teleur

Drie festivalsets met vijf sterren op één dag, dat kan tellen. Maar er waren nog een paar toppers te zien die vier sterren verdienden. Een kleine bloemlezing:

Liam Gallagher - De balorigste van de Gallagher-broers wist vrijdagavond op de Main Stage van Rock Werchter te overtuigen door tijdens zijn set eigen werk te verweven met Oasis-materiaal. Lees meer >

Ben Howard - Zijn reputatie is er een van notoire nukkigheid. Wanneer je je daar mentaal op hebt voorbereid, kan het natuurlijk alleen maar meezitten. Lees meer >

The Black Keys - Na ‘Brothers’ en zeker ‘El camino’ verloren The Black Keys wat van hun glans, maar op Rock Werchter speelden ze na een aarzelende start de wei plat. Lees meer >

Black Box Revelation - Afgaande op de moshpits die voor de Main Stage ontstonden, durven we ‘I think I like you’ dé ultieme classic van BBR noemen. Lees meer >

Spoon - Live bewijzen Britt Daniel en co waar ze hun illustere reputatie aan te danken hebben. Lees meer >

Viagra Boys - Deze Zweden hebben geen blauwe pilletjes nodig om een festivalpubliek te doen opveren, ze hebben voldoende aan hun energieke punksongs. Lees meer >

VOLGENDE KEER BETER

De tegenvallende acts van dag twee

1 Squid Goed bezig, tot de experimenteerdrift het overnam

In het eerste kwartier stelden ze nog een opwindend avontuur in het vooruitzicht. Daarna was Squid als een ballon die langzaam leegliep.

2 Hot Milk Het oog wil ook wat, maar het oor bleef soms verweesd achter

Het emo-genre kent momenteel een bescheiden heropleving met de comeback van Paramore en nieuwe bands als Meet me at the altar en Loveless. Een speerpunt kan die golf best gebruiken, maar Hot Milk is dat niet.

3 Hideous Te vroeg om al op Werchter te spelen

In slechts een achttal nummers toonde Hideous dat ze weten welke geluiden garant staan voor een moshpit, maar nu moeten ze er eerst nog songs mee boetseren. Dat een Belgische band elke kans grijpt om op Rock Werchter te kunnen spelen, is begrijpelijk - maar je kan ook te vroeg pieken.

