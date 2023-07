Bestuurder aan 388 kilometer per uur geflitst op Vlaamse snelweg

Een automobilist op een Vlaamse autosnelweg is geflitst aan 388 kilometer per uur. Dat was de snelheid na correctie.

Volgens de krant La Dernière Heure is vorig jaar wellicht een nieuw flitsrecord gezet op een niet nader genoemde Vlaamse autosnelweg. Een automobilist werd betrapt terwijl hij voorbij een flitstoestel raasde aan 412,67 kilometer per uur. Al zal de overtreder een brief van de politie in de bus vinden die rekening houdt met een technische correctie van zes procent. Dat brengt de teller op 388 kilometer per uur.

De exacte locatie of het merk van de wagen wil de federale politie niet vrijgeven. Een onderzoek loopt.

De kans dat het om een Renault Clio of Skoda Fabia gaat, lijkt eerder klein te zijn. Er zijn maar weinig auto’s op de markt die vlot boven de vierhonderd kilometer per uur gaan. Het gaat om exclusieve merken zoals SSC, Bugatti en Koenigsegg die dure modellen verkopen die dergelijke snelheden halen.

Ter vergelijking: de officieuze hoogste snelheid gehaald in de Formule 1 bedraagt 378 kilometer per uur. Dat was met Valeri Bottas achter het stuur in 2016. Tijdens het opstijgen haalt een Boeing 747 ongeveer 290 kilometer per uur. Het snelheidsrecord voor een auto bedraagt volgens de internationale autosportfederatie FIA 1.227,985 kilometer per uur en is gevestigd in de Thrust SSC. Al was dat meer een raket op wielen dan een auto.

Vorig jaar testte een Tsjechische miljonair nog de maximale snelheid van zijn Bugatti Chiron op de autosnelweg tussen Berlijn en Hannover. Met de nodige voorbereidingen - nauwelijks ander verkeer, optimaal zicht, goed weer - en op een recht stuk weg dat naar beneden helde, slaagde hij erin 417 kilometer per uur te halen.

Het Duitse parket stelde daarop een onderzoek in, maar de man werd niet vervolgd. Er was immers geen maximale snelheid op dat traject.

