Ontdek onze nieuwe podcastreeks over Watou en poëzie

Johanna Pas, die op 22 juni overleed, is de eerste gast in onze nieuwe zomerpodcast ‘Huis van de Dichter’ waarin Jelle Van Riet zes van haar favoriete dichters uitnodigt in Watou voor een uitgebreid gesprek over poëzie, maar vooral toch over het leven. Poëzieliefhebbers als Herman Van Rompuy en Tijmen Govaerts delen met Jelle hun leesplezier.

Voor onze nieuwe podcast ontvangt Jelle Van Riet – ambassadeur van het Huis van de Dichter in Watou en literair journalist bij De Standaard – zes straffe dichters. Ze brengt telkens een dag, een nacht en een ochtend met hen door. Ze delen de keukentafel, trekken de velden in, drinken lokaal gebrouwen bier, gaan naar de kermis. Altijd praten ze over poëzie, omdat praten over poëzie hetzelfde is als praten over het leven. Een gedicht van de gasten vormt telkens de rode draad van het gesprek.

Jelle Van Riet en Johanna Pas.

De aftrap vandaag is meteen een bijzondere aflevering. We horen Johanna Pas, die kort na de opname op 22 juni 2023 overleed. Haar gedicht ‘Dit Lichaam’ vormt het uitgangspunt van een gesprek. Johanna was al enige tijd ernstig ziek. Maar toch werd het geen zwaar gesprek, benadrukt Jelle Van Riet. De dichter vertelt hoe ze via de taal van de poëzie tracht mee te buigen met het leven, dat zich even intens als genadeloos aan haar openbaart. En ze vertelt ook waarom koeien net als dichters zijn.

In latere afleveringen komen ook Luuk Gruwez en Joke Van Leeuwen langs, net als Mustafa Stitoiu, Nisrine Mbarki en Dominique De Groen.

Vanaf vandaag, de openingsdag van het kunstenfestvial in Watou, vind je elke zaterdag een nieuwe aflevering van ‘Huis van de Dichter’ in onze podcastapp of op andere podcastplatformen. Alle afleveringen verschijnen ook - in de podcast DS Letteren van de Standaard.

De podcast is mede mogelijk gemaakt door Literatuur Vlaanderen, PoëzieCentrum en Kusntenfestival Watou.

Beluister deze en volgende afleveringen hier.