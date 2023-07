Weekend met een minder zomers tintje

Het is zaterdagmorgen zwaarbewolkt met perioden met lichte regen. Na de middag wordt het tijdelijk droger vanuit het westen met enkele opklaringen maar er ontstaan ook buien die van west naar oost over het land trekken in de namiddag.

De maxima liggen tussen 17 graden in de hoge Ardennen en 21 of 22 graden elders, meldt het KMI. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen.

Zaterdagavond verdwijnen de laatste buien in de Ardennen en wordt het overal droog. Er komen in de nacht van zaterdag op zondag opklaringen, maar er blijven nog steeds wolkenvelden over. De minima liggen tussen 11 en 16 graden. De wind waait eerst matig, later zelfs soms zwak uit het zuidwesten, aan zee meestal matig uit het westen tot noordwesten.

Zondag krijgen we een afwisseling van opklaringen en soms vrij veel wolkenvelden en het blijft, afgezien van een plaatselijke bui, droog. Aan de kust verwachten we meer zon. De maxima liggen tussen 17 en 19 graden in de Ardennen en tussen 21 en 23 graden elders. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig, uit het westzuidwesten.