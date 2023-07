Frankrijk heeft vierde nacht van onrust achter de rug: 994 arrestaties verricht

Frankrijk heeft er opnieuw een onrustige nacht op zitten, met opstootjes, plunderingen en brandstichtingen, maar het geweld was ‘minder intens’ dan tijdens de vorige nachten, zeggen de autoriteiten.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin liet zaterdagmorgen aan de krant Le Parisien weten dat er in het hele land 994 mensen waren gearresteerd. De rellen hadden wel een ‘minder intens’ karakter hadden dan voorheen.

Om de spiraal van geweld te doorbreken, zette Darmanin vrijdagavond over het hele land 45.000 politieagenten in. De regering verzocht de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio’s, ook om vanaf 21 uur bussen en trams in heel Frankrijk stil te leggen.

Marseille Foto: AFP

Nantes Foto: AFP

Versterking vanuit Parijs

De maatregelen konden niet verhinderen dat de sfeer in heel wat steden opnieuw erg gespannen was, zo ook in Marseille waar de burgemeester in de loop van de nacht een oproep deed aan Parijs om extra versterking. Aan die oproep werd ook gehoor gegeven.

Ook onder andere Grenoble, Saint-Etienne en Lyon waren vrijdagavond het toneel van plunderingen en van rellen tussen gemaskerde manifestanten en de ordediensten. In Lyon werd onder andere een politiekantoor leeggeroofd en hebben groepjes jongeren in de voetgangerszone verschillende handelszaken geplunderd en vuilnisbakken in brand gestoken. In Grenoble werden eveneens talloze winkels leeggehaald en in een buitenwijk van de stad gingen auto’s in vlammen op. In het centrum van St-Etienne vernielden honderden jongeren winkeletalages, waarna ook hier winkels werden geplunderd, stelde een correspondent van het Franse persagentschap AFP vast.

In Lyon sloegen de jongeren aan het plunderen Foto: AFP

Nanterres in de nacht van vrijdag op zaterdag Foto: EPA-EFE

In Straatsburg begonnen de incidenten vrijdagnamiddag al op klaarlichte dag en werd een Apple Store vernield. De regio rond Parijs werd evenmin gespaard, al was de situatie er minder chaotisch dan de voorbije nachten. In Nanterre werden tot slot negen personen opgepakt.

De afgelopen vier nachten teisterden relschoppers verschillende Franse steden. President Emmanuel Macron riep daarvoor al verschillende spoedvergaderingen bijeen en verliet zelfs vervroegd de Europese top in Brussel. De protesten kwamen op gang na de dood van een Franse tiener bij een politiecontrole in Nantes.

De Franse president en zijn regering roepen op tot kalmte. Macron wees ook al naar de verantwoordelijkheid van de ouders van de relschoppers. Afgelopen nacht kreeg hij steun van de Franse voetbalster Kylian Mbappé. ‘Geweld leidt tot niets’, schreef hij op Twitter.

Kalm in Brussel

Het geweld waaide in de nacht van donderdag op vrijdag over naar Brussel. De nacht van vrijdag op zaterdag leek kalmer te zijn verlopen. De politie verrichte op vrijdag een vijftigtal preventieve arrestaties uit.

Lees ook