Fever Ray op Rock Werchter was een kinky kantoorfeestje met een subversieve boodschap

Fever Ray is diens vorige project The Knife stilaan helemaal ontgroeid. Op Rock Werchter bracht de Zweedse muzikant een slimme show waarin horror en bevrijding akelig dicht tegen elkaar aan mochten schurken.

Fever Ray Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Toen Aurora gisterenavond een liedje opdroeg aan ‘the gays’, ging het erin als zoete koek. Onder luid applaus stond ze zingend met een regenboogvlag te zwaaien. Wat een contrast met Fever Ray 24 uur later op exact dezelfde locatie. Karin Dreijer komt net als Aurora uit het noorden, maar in plaats van holle slogans had die een show bij waar de queerness vanaf droop: geen ‘love is love’, eerder ‘not gay as in happy but queer as in fuck you’.

Die oude pride-slogan bleek een stuk minder gemakkelijk te verteren. De Klub C was maar half zo gevuld als bij Aurora en tijdens de eerste nummers zaten heel wat mensen ongemakkelijk voor zich uit te kijken. Dreijers gezicht – wit geshminkt, zwarte vegen rond de ogen en een duivels paar piekjes op de kruin – lokte onrust uit. ‘Do you hear what they call us’, beet die terug.

‘What they call us’ is Dreijers antwoord op de toenemende queerfobie die die ervoer in thuisland Zweden. In het verleden maakte de muzikant nog baanbrekende electropop als een helft van The Knife, maar soloproject Fever Ray komt een stuk persoonlijker uit de hoek. Als voorganger ‘Plunge’ de euforie van diens coming-out als queer en non-binair vatte, dan volgde op het vorig jaar verschenen ‘Radical romantics’ de onvermijdelijke ontnuchtering. De wervelend excentrieke scandipop bleef gelukkig wel een constante.

Met ‘When I grow up’ en ‘Mustn’t hurry’ zaten meteen al enkele publieksfavorieten vroeg in de set. Achteraf gezien dienden de spookachtige nummers vooral als sfeerzetting en kennismaking met Dreijer en diens achtergrondzangeressen. Als drie ‘wicked witches’ leken ze een banvloek over ons uit te spreken. Dankzij stemvervormers rukten ze de vocalen los van elke gendercategorie. Het drietal oogde ook fraai, de één in roze kokerrok, Dreijer in wit kostuum en de derde in een zwart kostuumjasje met jarretels: een dag op het werk met Fever Ray en zelfs een kantooroutfit wordt kinky en queer.

Daarin school ook de subversieve kracht van deze show. Doorheen de eerste vijf nummers schudden de zangeressen hun kantoorkleren in spannende choreografieën als lagen van zich af. Ondertussen werd de muziek steeds uitbundiger met ‘Shiver’ als kantelpunt. De dreiging maakte plaats voor schrille vreugdekreten en wanneer vervolgens ‘Kandy’ aanbrak, bleek dat er helemaal geen sprake was van een banvloek, maar wel van een bevrijdende betovering.

Ronduit combattief werd het op ‘Even it out’, met een cameo van twee keytars en Trent Reznor in de productie. In het nummer dreigt Dreijer de pestkop van een van diens kinderen af: ‘One day we might come after you’. Het moet van Cate Blanchett in Tàr geleden zijn (‘Ich bin der Vater von Petra’), dat we zo’n onverschrokken dreigement aan het adres van een kind hadden gezien. High op zoveel machtsvertoon pakte Fever Ray ons op ‘An itch’, ‘I’m not done’ en ‘Carbon dioxide’ mee naar de nachtclub om ons weer zachtjes neer te laten op ‘If I had a heart’.

‘If I had a voice, I would sing’, zwoor Fever Ray in diens afscheid. Werchter verleende hen die stem, eerst nog aarzelend, maar op het einde vol overgave. Daar kan geen holle slogan tegenop.

Foto: Koen Bauters

