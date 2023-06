Grondiger dan bij Editors gaan de funderingen van The Barn op Rock Werchter niet meer getest worden

Wéér Editors op Rock Werchter? Nou, hun laatste passage op het festival dateert al van 2016. Sindsdien heeft de band drie albums uitgebracht - en verhuisden ze voor het eerst naar een tent.

Editors Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Na zeven beurten op het hoofdpodium zou dat kunnen wijzen op een verminderde aantrekkingskracht. Maar ook de Britten vielen ten prooi aan de vloek van het rode kruis boven de ingang: al een flink eind voor de show gingen de poorten van The Barn onherroepelijk dicht.

Voor Editors, nieuwe stijl, was die verandering van locatie welgekomen. Op hun jongste album ‘EBM’ hesen ze industrialproducer Blanck Mass officieel mee aan boord. Die voorzag Tom Smith en co van de elektronische oren en poten waar ze al sinds ‘Papillon’ uit 2010 met wisselend succes naar op zoek zijn. Opener ‘Strange intimacy’ toonde waarin de sleutel lag: op volle kracht vooruit stomen, gesteund door een enorme batterij stroboscopen. Voor wie iets van het podium wou zien, was een lasbril geen overbodige luxe.

Maar ook Tom Smith had zich voorgenomen om te flitsen. Drie songs uit ‘An end has a start’ passeerden aan een ziedende vaart - bij de uithaal in ‘Racing rats’ ging de schuur voor het eerst aan het daveren. Die doorbraakplaat was samen met ‘EBM’ en voorganger ‘Violence’ het best bedeeld in de setlist: de vier andere albums kregen elk slechts één song.

In het geval van ‘Oceans of night’ was zelfs dat er één te veel – met zijn ‘Ritmo de la noche’-pianoriedel stond die song vreemd geparkeerd tussen het bulderende geluid waarmee Editors The Barn te lijf ging. Ook in het nieuwe ‘Strawberry lemonade’ sloegen Smiths zweverige zang en Blanck Mass’ elektro-productie als een tang op een varken. Maar ‘Picturesque’ had de opdracht wél begrepen: met zijn forse groove kreeg die song zelfs de fans die enkel gekomen waren om te zingen en te klappen aan het dansen.

‘Violence’ – zo’n song die overtuigender is als Smith hem in je gezicht komt schreeuwen dan wanneer je hem uit je speakers hoort – werd opvallend naast het oude ‘Munich’ geparkeerd. Terwijl de zanger in die doorbraaksong betoogt dat ‘people are fragile things/ be careful what you put them through’, is de andere meedogenlozer: ‘Baby, we’re nothing but violence/ desperate and fearless’. Verderop klonk het nog dat ‘a soul needs an anger to thrill’ - misschien is het dat inzicht dat van Editors vrijdagavond in The Barn zo’n machine maakte.

‘No sound but the wind’, in zijn obligate naakte pianoversie, bracht de boel nog bruusk tot stilstand. Het ontlokte Smith – normaal vaak een emotionele praatvaar, maar nu op oorlogspad – zijn enige tussenkomst van de avond. ‘This festival means so much to our band’, hield hij het kort. Het deed afsluiter ‘Papillon’ aanvoelen als een cadeau. De architecten van de vernieuwde Barn kunnen bij dezen op beide oren slapen: grondiger dan het springfestijn dat die song veroorzaakte, gaan de fundamenten van die tent niet meer getest worden.

Foto: Koen Bauters

Lees ook