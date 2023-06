Liam Gallagher brengt britpopnostalgie met ballen op Rock Werchter

De balorigste van de Gallagher-broers wist vrijdagavond op de Main Stage van Rock Werchter te overtuigen door tijdens zijn set eigen werk te verweven met Oasis-materiaal.

Liam Gallagher Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Enkele weekends geleden speelde Liam Gallagher nog voor een uitverkochte Knebworth-site in Noord-Londen, de plek waar Oasis in 1996 twee legendarische concerten speelde, telkens voor 125 000 man - destijds een record. De hoogdagen van Oasis zijn intussen voorbij - al zitten ze nog stevig in het collectieve geheugen verankerd - en de broers Gallagher gingen sindsdien elk huns weegs. Met wisselend succes.

Noel scoorde hoge toppen met zijn High Flying Birds, Liam ambieerde hetzelfde met Beady Eye, maar kon de schaduw van zijn broer niet van zich afschudden. Beady Eye – in 2011 stond de band hier op het Werchterpodium – werd niet bijster enthousiast onthaald door publiek en pers, en Liams soloplaten brachten evenmin memorabele hits voort.

Toch wist de balorigste van de Gallagher-broers vanavond te overtuigen met een paar songs uit zijn recente soloalbum ‘C’mon you know’, een plaat waarvoor hij de hulp inriep van onder meer Dave Grohl en Ezra Koenig (Vampire Weekend). ‘More power’ bijvoorbeeld, dat met zijn intro gezongen door een jongenskoor onmiskenbaar verwees naar ‘You can’t always get what you want’ van The Rolling Stones. Ook ‘Diamond in the dark’ kreeg een potig arrangement mee, en met ‘Once’ kreeg Gallagher de wei aan het meekwelen. You only get to do it once. Zowaar een filosofische beschouwing te midden van alle britpopnostalgie.

Want naast dat solowerk bracht Liam natuurlijk ook wat het publiek verwachtte: hits van Oasis. Ze behielden hun glans en dat is geen evidentie, want voor je het weet word je als Britpopveteraan een karikatuur van jezelf. Liam wist dat te omzeilen door het Oasis-materiaal slim te verweven doorheen de set. Hier een stuk of wat eigen nummers, daar een drietal Oasis-klassiekers.

De grootste hits hield hij tot het laatst: met doorleefde versies van ‘Wonderwall’ en ‘Champagne supernova’ bezorgde Liam de fans bevredigende afsluiters van een concert dat precies was zoals we verwacht hadden: degelijk en deugddoend.

Foto: Koen Bauters

