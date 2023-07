Vandaag is het betrokken en tijdens de voormiddag zijn er perioden met lichte regen of motregen. Na de middag wordt de regen buiiger met lokaal intensere neerslagkernen, dan blijft het echter tussendoor ook vaak droog. De maxima liggen rond 21 graden.

Vanavond is er eerst nog kans op een regenbui, maar in de loop van de avond wordt het geleidelijk droger. Naarmate de nacht vordert, verspreiden de opklaringen zich vanaf de kustregio over de rest van het land. Het koelt af tot gemiddeld 14 graden bij een zwakke zuidwestenwind.