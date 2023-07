AA Gent is voor meer dan 30 miljoen euro bijna van Sam Baro

Helemaal in kannen en kruiken is het nog niet, maar Sam Baro, een 46-jarige ondernemer uit Assenede, staat op een zucht van de overname van AA Gent, voor meer dan 30 miljoen euro.

Niet de Amerikaan Bill Foley, wel de Meetjeslander Sam Baro staat op het punt om AA Gent een doorstart te gunnen. Een deal om de meerderheidsaandeelhouder te worden is in de maak. Het is nog wachten tot alle nodige documenten zijn getekend, maar over de modaliteiten bestaat een akkoord. In de loop van volgende week volgt misschien al het officiële nieuws.

Een kleine verrassing, aangezien Sam Baro volgens de gespecialiseerde website De Rijkste Belgeneen kapitaal heeft van 39 miljoen euro. Een bedrag dat niet kan kloppen, gezien zijn engagement richting AA Gent. Tenzij Baro, oprichter en ceo van hr-bedrijf Planet Group, financiële ruggensteun krijgt binnen de besloten vennootschap waarmee hij AA Gent wil verwerven. Dat is nog niet duidelijk. Feit is wel dat de man die onlangs ook de Gentse regionale zender AVS redde, maanden geleden al contact legde met AA Gent. Een zeer grondige screening gaf toen al aan dat hij wél voldoende solvabel is.

Wie is Sam Baro? Na een carrièrestart in een ICT-bedrijf vergaart Sam Baro zijn kapitaal als stichter en ceo van Planet Group. Dat hr-bedrijf kende met HR-Planet en IT-Planet de voorbije jaren een sterke groei en zet inmiddels 1.800 mensen aan het werk. Planet Group zoekt voor bedrijven naar schaarse profielen in de zorg, HR en IT en draait een omzet van 80 miljoen euro. Baro is niet voor één gat te vangen, blijkt uit zijn gevarieerde portfolio. Aan het begin van zijn loopbaan als ondernemer bouwt hij zijn portefeuille uit door te investeren in vastgoed. Tijdens zijn studies bedrijfspsychologie koopt hij huizen om op te knappen en weer door te verkopen. Dat geeft hem het ­nodige startkapitaal. Vandaag investeert hij nog steeds in immobiliën. In 2021 verwerft hij het kasteel van Jemeppe in het Waalse Hargimont. Bedoeling is daar zakenevenementen te organiseren. In het centrum van Assenede is hij ook de bezieler van een vastgoedproject. Ook in zijn bezit: een bioboerderij en een brasserie in Ertvelde. Onder de vleugels van zijn creatieve bureau KoWala Productions, dat 8 miljoen euro omzet draait en zo’n 60 mensen tewerkstelt, heeft hij ook een cateringbedrijf verworven. Door zijn gevoelsmatige manier van investeren, een neus voor buitenkansen én onderhandelingstalent heeft Baro tentakels in de horeca, vastgoed, HR, maar ook media. Zo worden de vakbladen Zorg Magazine en HR Square door KoWala Productions uitgegeven en zit hij achter het productiehuis Well Played.



De ondernemer uit Assenede wordt niet louter investeerder, ­zoals werd gedacht. Hij neemt de Buffalo’s over en engageert zich om een slordige 30 miljoen euro te investeren. AA Gent is momenteel een cvba met sociaal oogmerk, maar wordt een naamloze vennootschap. Baro zal maximaal 7,75 miljoen euro aanwenden om nagenoeg alle huidige aandeelhouders uit te kopen. Daarnaast wordt tot 21 miljoen in de club gepompt als kapitaal. Nog zo’n 2 miljoen betaalt Baro ook als sponsor. Of de naam van de Ghelamco ­Arena de stempel van een van zijn bedrijven krijgt, is mogelijk, maar momenteel nog niet bekend.

Amerikaan Foley haakt af

AA Gent beschikt vandaag over een spaarpot van dik 17 miljoen euro. Dat geld blijft in de club. Het grootste deel daarvan – een slordige 10 miljoen euro – blijft kapitaal, waardoor er meer dan 30 miljoen in kas komt. De rest van die 17 miljoen, circa 7 miljoen, wordt gevrijwaard voor de sociale rol die de club vertolkt. Dat AA Gent niet zou verzaken aan zijn sociale functie, was een vraag van de supporters en een eis van de stad Gent. En een belofte van voorzitter Ivan De Witte.

Minstens tot 2038 is er budget apart gezet voor de KAA Gent Foundation – waaronder ook het Elk Talent Telt-project valt – én voor zusterclub Racing Gent. Dat zou ook een van de redenen zijn waarom Bill Foley is afgehaakt. De Amerikaanse eigenaar van Premier ­League-club Bournemouth lichtte de boekhouding door en achtte AA Gent wel interessant, maar had weinig zin om een groot deel van het huidige kapitaal opzij te leggen voor de communitywerking.

Baro engageert zich ertoe om bijna alle aandelen te kopen. Dat betekent niet dat Ivan De Witte, voorzitter sinds 1999, en ceo Michel Louwagie, in dienst sinds 1990, plots zullen verdwijnen. Noem het een uitdoofscenario voor het huidige gouden duo van AA Gent – of een inloopperiode voor Baro – maar de Buffalo’s zullen minstens één seizoen worden geleid door een driespan.

Ook de erfenis van de tandem die AA Gent uit het slop trok en naar de Belgische top stuwde, wordt veiliggesteld. Zelfs met de intrede van Sam Baro zal de stad Gent de waakhond blijven. Zo blijft SoGent (Stadsontwikkeling Gent) aandeelhouder en kan de meerderheid van de aandelen nooit worden verkocht zonder de toestemming van de stad. Voor wie in de toekomst aandelen kan kopen, bestaan restricties. Het is nooit een geheim geweest dat voorzitter De Witte zijn club wilde ­beschermen en gruwde van ‘bedenkelijk geld’. Mensen uit de gok- of pornowereld, maar ook partijen uit landen waar de mensenrechten met voeten worden getreden, zullen in de toekomst niet kunnen instappen.

Extra geld voor transfers?

Lokale verankering, een gewaarborgde sociale rol én een toekomst die beschermt tegen dubieuze dollars: wie kan daar tegen zijn? De zoektocht kostte tijd omdat voorzitter De Witte behoedzaam omsprong met kandidaten, maar vandaag ligt er wel een akkoord op ­tafel dat alle betrokken partijen tevreden stemt. Het worden nog vier spannende weken om te zien of er geen hobbels meer zijn onderweg, maar tegen het einde van juli kan alles rond zijn. Wat meteen ook zou betekenen dat AA Gent een extra oorlogskas heeft om in augustus nog aan transfers te doen. Of om gegeerde spelers nog een jaartje te houden.

