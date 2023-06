Supreme Court schrapt Bidens hulp voor topzware studieleningen

26 miljoen Amerikanen die hoopten op kwijtschelding van een deel van hun studielening vangen bot. Het Hooggerechtshof fluit Joe Biden terug.

Studeren aan de universiteit of hogeschool is sinds 1980 peperduur geworden in de VS. Doordat de inschrijvingsgelden drastisch stegen terwijl studiebeurzen werden afgeschaft, is de uitstaande schuld opgelopen tot gemiddeld 23.000 dollar voor bachelorstudenten. Maar dat is slechts een gemiddelde: voor wie uit een minder gegoed milieu komt en dus meer heeft moeten lenen – vaak zwarte studenten – loopt de schuld veel hoger op en wordt het net als een hypotheek een molensteen rond de nek. Daarom gaan veel mensen uit lagere inkomensklassen niet studeren, en kent de VS de laagste sociale mobiliteit van alle Oeso-landen. 45 miljoen mensen hebben een gezamenlijke studieschuld van 1.600 miljard dollar uitstaan.

President Joe Biden heeft per decreet zowat 400 miljard van die studieschuld kwijtgescholden. Wie minder dan 125.000 dollar per jaar verdient, kon een aanvraag doen om 10.000 dollar aan studieschuld te laten overnemen door de overheid. Voor wie uit een erkend laag-inkomensgezin komt, is dat zelfs 20.000 dollar. Tot nu toe hebben 26 miljoen Amerikanen een aanvraag gedaan, en van 16 miljoen werd die al goedgekeurd. Nog geen dollar daarvan werd effectief uitbetaald, precies vanwege de hangende rechtszaken.

‘Boekje te buiten’

Het Supreme Court steekt nu een stokje voor de maatregel. Met zes stemmen tegen drie – de conservatieve rechters tegenover de progressieve – beslisten ze dat Biden met zijn plan zijn boekje te buiten is gegaan, en dat alleen een meerderheid in het Congres zo’n beslissing kan nemen.

De regering voerde aan dat een minister van Onderwijs het recht heeft voorwaarden voor studieleningen aan te passen, maar opperrechter John Roberts spotte met die redenering in het arrest. ‘Dat is zoals de opstandelingen bij de Franse Revolutie de status van de adel “aanpasten’’’, schreef hij.

De progressieve rechter Elena Kagan schreef in haar minderheidsopinie dat het niet Biden is die zijn boekje te buiten gaat, maar dat juist het Supreme Court met zulke arresten veel verder gaat dan de terughoudende rol die de grondwet het Hof toewijst.

Sinds het Supreme Court na drie benoemingen door Donald Trump overwegend uit uiterst conservatieve rechters bestaat, grossiert het in arresten die vaak sterk tegen de publieke opinie ingaan. Zo schrapte het Hof na 50 jaar het nationale recht op abortus.

Ook nu oogde de jaarlijkse bekendmaking van arresten als het afvinken van een rechtse wenslijst. Zo krijgen ambtenaren gelijk die aan hun plicht verzuimen, maar werd een antidiscriminatiewet tegen de lgbti-gemeenschap geschrapt. Bovendien maakte het Hof na 60 jaar een einde aan positieve discriminatie op universiteiten.

Toch valt de streep door de studieverlichting nog harder op, net omdat het zo’n hoeksteen is van Bidens beleid. De president reageert woedend en belooft alles te doen om op andere manieren hogere studies alsnog financieel haalbaarder te maken.

