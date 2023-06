Een opvallend goed gemutste Ben Howard reeg de publieksfavorieten aan elkaar op Rock Werchter

Ben Howards reputatie is er een van notoire nukkigheid. Wanneer je je daar mentaal op hebt voorbereid, kan het natuurlijk alleen maar meezitten.

Ben Howard Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Zijn grootste hit, ‘Keep your head up’, uit het succesvolle debuutalbum ‘Every kingdom’, weigert de Britse singer-songwriter al jaren te spelen. Gelukkig passeerden er vanavond een hoop andere publieksfavorieten, telkens tot groot genoegen van de fans.

Die droegen hun held op handen en lieten hun enthousiasme uitgebreid blijken. Een eerste keer toen ‘In dreams’ werd ingezet en de lyrics heerlijk over de drums en een kabbelende gitaarlijn buitelden. Hetzelfde gold voor ‘Black flies’, een pareltje waarvan het publiek de zinsnede ‘no man is an island’ gretig meeprevelde.

Al die welwillendheid van zijn publiek moet ook Howard zelf zijn opgevallen, want hij kondigde aan ‘voor het eerst aan publieksparticipatie te doen’. Waarna er een uitgebreide uitleg volgde over welke zanglijn we op welk moment in de song moesten declameren. Het laat zich raden: ook ‘Spirit’ werd een hoogtepunt. En dat vlak nadat The Barn al uit zijn dak was gegaan op ‘The fear’, waarin Howards muzikanten hun beste beentje voorzetten. Afsluiten deed hij met het gevoelige ‘I forget where we were’ - een song waarop de geliefden in de tent mekaar eens goed vastpakten.

Lapgitaar, drums, harmoniezang: de geluidsmix bracht al dat vakmanschap prima naar voren in dit concert van een opvallend goedgemutste Ben Howard.

