The Black Keys stoffen zichzelf af met onverwoestbare hits op Rock Werchter

The Black Keys hebben de voorbije jaren wat stof vergaard. Na ‘Brothers’ en zeker ‘El camino’ verloren ze wat van hun glans, maar op Rock Werchter speelden ze na een aarzelende start de wei plat met setlist vol onverwoestbare hits die voornamelijk uit die albums werden geplukt.

The Black Keys Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Het was van Rock Werchter 2014 geleden dat The Black Keys nog eens in het land waren. Een schouderblessure van drummer Patrick Carney, zijprojecten en een pandemie zorgden het voorbije decennium voor geannuleerde tournees. Terugkeren deed het duo door de grote poort, in een uitgebreide bezetting met vier gastmuzikanten én een overijverige fotograaf.

Het openingssalvo van ‘I got mine’ was meteen herkenbaar en even later werd ‘Tighten up’ vlotjes meegefloten. Dan Auerbach bedankte het publiek uitvoerig en zette zijn drummende kompaan meermaals in de kijker. ‘Let me take you down to the basement, in a good way’, verzekerde hij ons – kelders liggen in België nog altijd gevoelig – alvorens een bluesy cover van The Sonics’ ‘Have love will travel’ in te zetten. Ook ‘Everlasting light’ kreeg daarna een gezapige uitvoering, waarbij Auerbach z’n beste falsetstem bovenhaalde.

Een potig ‘Next girl’ en enthousiast meegeklapt ‘Fever’ zorgden voor een welkome energie-opstoot, afgewerkt met het snedige oudje ‘Heavy soul’ uit de ruim twintig jaar oude debuutplaat ‘The big come up’. Het knappe ‘The weight of love’, waarin de uitgebreide bezetting z’n meerwaarde bewees, was een laatste rustpunt alvorens de band naar de hoogste versnelling schakelde met ‘Lo/hi’ en ‘Howlin’ for you’.

‘Gold on the ceiling’ en afsluiter ‘Lonely boy’ werden uiteraard het luidst meegezongen, maar het was ‘Little black submarines’ dat voor een dubbel kippenvelmoment zorgde: eerst met de solo ingezette akoestische start, en nog eens met de elektrische inval.

Het rauwe randje zijn de bluesrockers het voorbije decennium verloren, en om een festivalpubliek te entertainen moet het duo nog steeds teren op hits die intussen ook al tien jaar oud zijn. Bij het vallen van de avond zijn er echter nog steeds weinig betere festivalbands te bedenken dan deze Black Keys.

Lees ook