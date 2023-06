The Hu pakt Rock Werchter in met leder, paardenhaar en Mongoolse keelgezangen

Een bandnaam als The Hu heeft één groot voordeel: hij leent zich uitstekend tot scanderen. Klub C begon er mee voor het concert, en hield dat ook na de set nog een tijdje vol.

The Hu Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Nochtans is The Hu op het eerste zicht een atypische Werchterband: het Mongoolse achttal maakt folkmetal met keelgezangen. De helft van de tent leek initieel dan ook vooral gekomen om de gimmick te checken - er viel immers flink wat te leren op het podium. We maakten er kennis met de morin kluur (een tweesnarige viool van paardenhaar), de tovshuur (een luit) en de khel khuur (een mondharp).

Maar met al die exotiek wist The Hu wel behoorlijk herkenbare hardrock te brouwen. ‘Shoog shoog’ denderde door op een AC/DC-ritme, en ook Metallica leek nooit veraf - zij het in een iets vrolijker versie. De keelzangen leverden de dreinende geluiden waar veel blackmetal op verlekkerd is, en de morin kluur klonk vaak virtuozer dan een gitaarsolo. Het zijn die elementen die ervoor zorgden dat The Hu ook al gewaardeerde passages op Graspop en Glastonbury achter de rug heeft - ze gingen misschien viraal op Youtube met ‘Wolf Totem’, maar in Klub C testten sommige fans ook al hun beste Mongools in ‘The Gereg’ of ‘Black Thunder’.

Ondertussen roerden twee percussionisten onophoudelijk de oorlogstrom. Wie mee marcheerde, had er na de show een kleine marathon op zitten. Wanneer zanger Jaya nog een fluit boven haalde - dat was dan de tsuur - leek zelfs ‘’t Smidje’ van Laïs in de buurt. Vooraan werd de pogo stilaan een rondedans. Maar ook de nieuwsgierigen achteraan wisten wat te doen: nog een eind lang ‘Hu! Hu! Hu!’ scanderen.

