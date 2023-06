Vijftigtal preventieve arrestaties omdat ‘jongeren bezwarend materiaal bij zich hadden’

Donderdagavond was het ook in de Brusselse Anneessenswijk onrustig, na de dood van een 17-jarige jongen in een voorstad van Parijs. De buurt hield vrijdag de adem in. Er is begrip voor de jongeren, maar ook afkeuring. ‘Na de dood van Adil zit er bij jongeren veel opgekropte woede.’

De Brusselse politie heeft vrijdag een 50-tal personen administratief aangehouden ‘omdat gevreesd werd dat ze rel zouden schoppen’, zegt politiewoordvoerder Ilse Van de keere. Donderdagavond kwam het op verschillende plaatsen in Brussel tot incidenten met jongeren die de confrontatie met de politie opzochten, naar aanleiding van het overlijden van de 17-jarige Nahel in Frankrijk.

‘Vandaag (vrijdag, red.) werd via sociale media opnieuw opgeroepen om samen te komen’, zegt de politiewoordvoerder. ‘Jongeren verzamelden onder meer op het Muntplein, de omgeving van de Lemonnierlaan en de Anneessenswijk. Een 50-tal personen is preventief aangehouden omdat ze in het bezit waren van bezwarend materiaal, waarbij er kan van uitgegaan worden dat ze vernielingen zullen teweegbrengen.’

Jonge tieners

Ashraf (48) is al 24 jaar zaakvoerder van een Marokkaans restaurant tegenover het metrostation Lemonnier – hij wil niet met zijn familienaam in de krant. Aan zijn terras hangen een Marokkaanse, Spaanse en Belgische vlag. Hij vraagt zijn 17-jarige zoon zijn smartphone boven te halen. ‘Kijk, ook voor vrijdagavond wordt er op sociale media opgeroepen om rel te schoppen’, zegt hij.

‘Gisteravond (donderdag, red.) zagen we een dertigtal jongeren richting Anneessens stappen. Ze gooiden vuilniszakken op straat, sloegen ruiten in. Er werd een auto in brand gestoken.’ De jongeren zijn volgens buurtbewoners jonge tieners. Donderdagavond werden er 64 personen administratief aangehouden, onder wie veel minderjarigen.

Woordvoerder Van de Keere zegt dat de politie op de hoogte is van wat zich op sociale media afspeelt en de nodige maatregelen zal nemen. ‘Ik wens hen veel succes, want het moet niet eenvoudig zijn’, zegt de receptionist van BRXXXL5, een hostel in de buurt. ‘Gisteravond had ik een late shift, ik werkte hier toen de rellen uitbraken. Ze probeerden onze achterdeur kapot te slaan waarna ik de politie heb gebeld.’ De receptionist begrijpt niet goed waar de woede vandaan komt. Hij wil niet met zijn naam in de krant omdat zijn manager niet aanwezig is en hij niet zeker is of hij mag spreken.

Nooit met politie in aanraking, toch haat

Maar na de rellen tijdens het WK, die in dezelfde wijk plaatsvonden, is de receptionist het zat, zegt hij. ‘Ik kwam twintig jaar geleden van Marokko naar België, om te studeren. De jongeren zeggen dat ze boos zijn omdat de politie racistisch is. Dan vraag ik mij af: waar zien jullie dat racisme?’

Volgens restaurantuitbater Ashraf zitten de jongeren met veel ‘opgekropte woede na de dood van Adil.’ ‘Ik ben ook boos over wat in Frankrijk is gebeurd. Het had evengoed mijn zoon kunnen zijn. Er is een jongen gestorven die niet had moeten sterven. Dat het ons raakt, moet niet verwonderen als je kijkt naar wat er met Adil is gebeurd.’

De 19-jarige Adil Charrot overleed in april 2020 tijdens een politieachtervolging. Bij een politiecontrole in het kader van de coronamaatregelen was de jongeman uit Anderlecht met zijn scooter op de vlucht ­geslagen. Toen hij een bestelwagen wilde inhalen, botste hij frontaal op een politie­wagen die van de andere kant kwam aangereden. ‘Mijn zoon is nooit in aanraking gekomen met de politie, maar hij haat ze’, zegt Ashraf.

‘Ouders moeten verantwoordelijkheid nemen’

Hij snapt die houding van zijn zoon niet goed, zegt hij nog. ‘Natuurlijk kan de relatie tussen de politie en de Brusselse jongeren beter, maar het is hier echt zo erg niet. In Frankrijk wel.’ Volgens Ashraf kan de relatie tussen beide groepen beter worden ‘als jeugdorganisaties samen met de politie contact opzoeken met de jongeren en in gesprek gaan’.

Karima (42), die werkt in een kapperszaak in een zijstraatje van Anneessens, zegt dat ze niet snapt waarom de ouders van ‘die kinderen hun verantwoordelijkheid niet nemen’. Ze heeft een zoon van 17 en een dochter van 22. ‘Mijn zoon moet luisteren als ik zeg dat hij na een bepaald uur niet meer buiten mag. En als ik hem bel wanneer hij buiten is, weet hij dat het tijd is om naar huis te komen. Wat doen al die jongens van 13 of 14 jaar zo laat op straat?’

