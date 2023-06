Voor de vrederechter in Antwerpen is de collectieve procedure van start gegaan tegen chemiebedrijf 3M. Burgercollectief Darkwater vertegenwoordigt honderden gezinnen uit de omgeving van 3M in Zwijndrecht en vraagt een voorschot voor de compensatie van burenhinder ten belope van 25 euro per dag vanaf 1 juni 2021 – dat is ongeveer 20.000 euro per persoon.