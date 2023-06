Squid op Rock Werchter ging goed, tot de experimenteerdrift de overhand nam

Kijk daar, een zesarmige inktvis! Squid strandde op de Klub C vanuit de Zuid-Engelse kuststad Brighton, al opereren ze tegenwoordig vanuit hoofdstad Londen. Het gaat al een tijdje hard voor deze jonkies die meesurfen op een golf aan Engelse post-punk.

Squid Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Vorig jaar kon u vanuit die scene Dry Cleaning en Fontaines D.C. ontdekken in Werchter, maar in vergelijking met hen is Squid een stuk experimenteler. Net als bij collega’s Black Midi hangt er allicht een grote poster van David Byrne boven hun bed. Een minder evidente keuze voor dit festival, maar gezien de prima nieuwe langspeler ‘O monolith’ zagen we het goed komen.

De band vloog uit de startblokken met ‘Narrator’ uit hun debuutplaat, een soort missieverklaring voor de twintigers. ‘I am my own narrator’, keelde zanger en drummer Ollie Judge. Die had met zijn rosse coupe en guitige présence trouwens zo het jongere broertje van Thibault Christiaensen geweest kunnen zijn, al is zijn stemgeluid een stuk schreeuwerig.

De band bewandelde in het acht minuten durend nummer inderdaad zijn eigen pad. De gitaren toverden een vleugje mathrock tevoorschijn, maar van zodra we ‘Foals’ wilden noteren, sloeg de kwaaie song een nieuwe richting uit. ‘Preoccupations’, wilden we roepen toen de drummer zijn band tot de orde riep met een kordate aanslag op de maat, maar dan werkte het zestal toe naar een bezwerend orgelpunt waarbij je niet anders kon dan deze jongens op hun eigen termen te volgen.

Dat ging goed, tot de experimenteerdrift halverwege de set de overhand kreeg. Die neiging speelt hen al van bij het begin parten, maar stiekem hoopten we dat we door de nieuwe muziek bespaard zouden blijven van de al te lange intro’s en andere spielereien. Tot trompettist Laurie Nankivell de Klub C leek te verwarren met de Menenpoort en een treurmars begon te blazen.

Anders dan bij hun vorige passages in ons land, wist de band zich daarna niet meer te herpakken. Gitarist Louis Borlase kreeg een deel van het publiek wel weer op de benen door met een koebel te zwaaien. Op ‘The blades’ dook zelfs nog een bescheiden moshpit op, maar onze aandacht hadden de Engelsen tegen dan verspeeld. Jammer, want in het eerste kwartier stelden ze nog een opwindend avontuur in het vooruitzicht. Daarna was Squid als een ballon die langzaam leegliep.

