Tamino op Rock Werchter: veel romantiek, te weinig dynamiek

Belgische muzikanten hebben altijd een streepje voor op Rock Werchter, en in het geval van Tamino is dat zelfs een dikke streep.

Sinds hij hier zes jaar geleden de tent muisstil kreeg, veroverde de Antwerpenaar met de indrukwekkende falsetstem de internationale podia met toenemend succes. Logisch dus dat een volgepakte Barn vol verwachting uitkeek naar Tamino’s komst. Ook buiten bij het videoscherm stroomden de geïnteresseerden toe.

Die torenhoge verwachtingen inlossen bleek niet zo makkelijk. Tamino plukte gretig uit zijn recente album Sahar, dat bol staat van de songs die het experiment niet schuwen. In ‘Fascination’ deed zijn klagerige zang wat aan die van Morissey denken. Van oosterse invloeden geen spoor in deze song: dit was indiepop, voortgedreven door een midtempo baslijn. Zijn oed, het oosterse instrument dat hij heeft leren bespelen tijdens de lockdown, had hij thuis gelaten. Tamino wisselde elektrische en akoestische gitaren af. De momenten waarop hij zichzelf akoestisch begeleidde, waren beklijvend: ‘Sunflower’, op de plaat een duet met Angèle, bracht hij solo. ‘My dearest friend and enemy’ blonk uit in poëtische kracht.

Tom Pintens

Toch volstonden de experimentele klanktapijten en intieme poëzie van Tamino niet om The Barn geboeid te houden. Rondom ons dropen toehoorders na enkele songs gestaag af. ‘Indigo night’ – het blijft een topsong – bracht voor het eerst in de set wat herkenningsgejuich teweeg, en dat werd de hoogste tijd. Pas helemaal op het einde kwam de dynamiek waar we zo naar hunkerden, met drums die eindelijk over de hoofden heen mochten rollen in een stuwend ‘W.o.t.h.’.

Tamino sloot af met ‘Habibi’, de song waarmee het zes jaar geleden allemaal begon en die hij opdroeg aan collega-muzikant Tom Pintens, die ongeneeslijk ziek is.

Tamino is een introverte romanticus. Een man van weinig woorden. Aan bindteksten doet hij nauwelijks, wat zijn mysterieuze aura alleen maar groter maakt. Maar vandaag, in deze grote tent, creëerde die zwijgzaamheid ook een onoverbrugbare afstand met zijn publiek.

