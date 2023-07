De fotoserie Power sisters, een project van Perrine Philomeen met fotografie van Iris Haverkamp Begemann, viert de community van kickboksvrouwen in Amsterdam, Nieuw-West. Sisterhood en empowerment staan daarin centraal.

In Slotermeer, een buitenwijk van Amsterdam Nieuw-West, is het best kleurrijk achter de grijze gevels. Perrine Philomeen (30) woont er al twee jaar, en werd door deze realiteit verrast toen ze de sportschool ...